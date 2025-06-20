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Как вдова Владислава Галкина прощала измены и чуть не лишилась карьеры

Как вдова Владислава Галкина прощала измены и чуть не лишилась карьеры - РИА Новости, 20.06.2025

Как вдова Владислава Галкина прощала измены и чуть не лишилась карьеры

После смерти актера Владислава Галкина его вдова, Дарья Михайлова, откровенно рассказала о тяжелых годах брака: пьянках, изменах и собственной жертве. Она почти РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:05:00+03:00

2025-06-20T18:05:00+03:00

2025-06-20T18:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. После смерти актера Владислава Галкина его вдова, Дарья Михайлова, откровенно рассказала о тяжелых годах брака: пьянках, изменах и собственной жертве. Она почти отказалась от карьеры, пытаясь спасти мужа от саморазрушения.Два неудачных бракаАктерская карьера Дарьи Михайловой началась в десять лет — с фильма "Голубой портрет". Затем она снималась в различных жанрах — от мелодрам и детективов до исторических и криминальных драм. Особенно популярными стали ее роли в "Звездопаде" и "Еще до войны". В жизни артистки подчас кипели те же страсти, что и на экране. Первым мужем Дарьи стал актер Михаил Суханов, с которым они познакомились в театре и поженились в 1985 году. Однако брак не был счастливым. Михаил оказался ловеласом и влюбился в актрису Ладу Марис. Та, зная о браке, ответила взаимностью и увела Суханова из семьи. Михайлова долго не могла оправиться после развода.Вторым мужем стал актер Владислав Галкин. Они познакомились в 1996 году и спустя пару лет поженились.Дарья сразу поняла, что влюбилась, описывая их первую встречу так: "Придя на свидание, я увидела весьма странного мужчину, который, видимо, очень хотел произвести на меня впечатление. Он был с серьгой в ухе, весь в каких-то серебряных кольцах, цепях, браслетах, с тюбетейкой на голове, в каких-то огромных несуразных башмаках — в общем, выглядел как экстремал. Пока мы поднимались в лифте на седьмой этаж и говорили друг другу какие-то ничего не значащие фразы, мне стало ясно, что я влюблена бесповоротно. Надо сказать, что ему было ясно то же самое в тот же момент".Однако и этот брак не принес желанного счастья. Воспитание дочери, совместные поездки и отдых... Но вскоре в их жизнь вмешался алкоголь. Поначалу Владислав позволял себе выпить после работы и на премьерах, но со временем ситуация вышла из-под контроля. Дарье приходилось буквально выносить мужа с застолий в бессознательном состоянии.Ситуацию усугубляли многочисленные поклонницы актера, ведь под воздействием алкоголя Владислав не мог отказать настойчивым фанаткам, а иногда их отношения выходили за рамки дозволенного. Проблемы в этом актер не видел. Напротив — жена "пилит его без причины", так что он просто отдыхает. Дарья изо всех сил пыталась сохранить брак: уговаривала Владислава обратиться за помощью к специалистам, лечь в клинику, ставила ультиматумы. Но все было безрезультатно. В итоге актриса приняла решение развестись. Помешала тому внезапная смерть Галкина. С этого момента в жизни Дарьи начался новый тяжелый этап.Обвинили во всемМихайлова, которая не успела оформить развод, стала наследницей значительного состояния. В ее распоряжении оказались квартира, несколько автомобилей и просторные апартаменты в центре Москвы. Риэлторы оценивали состояние в 100 миллионов рублей.И вскоре в СМИ просочилась информация, что Дарья якобы продала всю недвижимость покойного супруга, не оставив ничего его родителям. Слухи вызвали волну критики и стали причиной угроз в адрес Михайловой.На вопросы журналистов она не отвечала. Наоборот, полностью ушла из публичной жизни: приостановила участие в съемках и перестала выходить на театральную сцену. Сарафанное радио быстро разнесло: "Актриса покинула Москву и ведет уединенный образ жизни".Тем не менее, ректор театрального института "Щукинское училище" Евгений Князев опроверг эту информацию. Заявил, что частенько видится с Дарьей. По его словам, она уже не занимается преподавательской деятельностью, а сосредоточилась на реализации новых творческих проектов.Дала о себе знать много лет назадЛишь в 2020 году Михайлова прервала молчание. Рассказала о своей работе в театре "Человек", где выступает одновременно в роли актрисы и режиссера. А также сообщила, что ведет авторский актерский курс в Институте современного искусства.Через несколько месяцев после этого актриса стала появляться на различных светских мероприятиях в компании своей дочери Василисы. В редких интервью журналистам она отмечает, что у нее множество творческих проектов и нет недостатка в работе. Несмотря на сложный период после смерти мужа, Дарья Михайлова постепенно возвращается к активной профессиональной и общественной жизни.Боль и предательства не сделали ее холодной и черствой. После смерти Владислава Галкина в 2010 году она, преодолев депрессию и отчаяние, сумела переосмыслить свою жизнь. Постепенно вернулась в профессию: снимается в кино и играет в театре.Сегодня Михайлова редко вспоминает о прошлом, предпочитая не возвращаться к тяжелым дням. В редких интервью она признается, что брак с Галкиным научил ее главному: "Я долго жила ради другого человека, забывая о себе. Теперь понимаю — любовь не должна быть жертвой".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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