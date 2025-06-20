https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024403977.html

В Германии прокомментировали арест бизнесмена Карапетяна

В Германии прокомментировали арест бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 20.06.2025

В Германии прокомментировали арест бизнесмена Карапетяна

Власти Армении стремятся поставить под государственный контроль один из древнейших христианских институтов мира – Армянскую апостольскую церковь, заявил РИА... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:35:00+03:00

2025-06-20T20:35:00+03:00

2025-06-20T20:35:00+03:00

армения

россия

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ташир

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Власти Армении стремятся поставить под государственный контроль один из древнейших христианских институтов мира – Армянскую апостольскую церковь, заявил РИА Новости немецкий предприниматель и бывший член бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт, комментируя арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. "Армянская апостольская церковь испытывает серьезные проблемы, поскольку власти стремятся поставить один из древнейших христианских институтов мира под государственный контроль. На фоне этих потрясений армянский бизнесмен Самвел Карапетян был обвинен в публичном подстрекательстве к захвату власти. Ранее Карапетян выражал поддержку церкви на фоне критики со стороны властей в адрес священнослужителей", - сказал Хердт. По его мнению, найдется много организаций, которые осудят происходящее. "Самое страшное, кстати, когда народ делится по религиозной принадлежности на фоне религиозных постулатов, это самая жестокая война", - сказал экс-депутат. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html

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