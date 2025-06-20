Рейтинг@Mail.ru
Экс-омбудсмен Армении назвала арест Карапетяна правовым беспределом - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 20.06.2025 (обновлено: 20:36 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024400154.html
Экс-омбудсмен Армении назвала арест Карапетяна правовым беспределом
Экс-омбудсмен Армении назвала арест Карапетяна правовым беспределом - РИА Новости, 20.06.2025
Экс-омбудсмен Армении назвала арест Карапетяна правовым беспределом
Арест в Ереване владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна показывает, что для нынешних властей Армении никакие правовые нормы просто не существуют,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:22:00+03:00
2025-06-20T20:36:00+03:00
армения
ереван
россия
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
преследование карапетяна в армении
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024322170_0:30:1080:638_1920x0_80_0_0_264c0d374e91646102ad86a217b9b213.jpg
ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Арест в Ереване владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна показывает, что для нынешних властей Армении никакие правовые нормы просто не существуют, заявила РИА Новости правозащитник, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян. "Нет абсолютно даже следа какого-либо, намека на преступление, в котором обвиняется Самвел Карапетян. Причем вы, наверное, отслеживаете, что его увезли далеко, в армавирское уголовно-исправительное учреждение, чтобы подальше от глаз, изолировать. То есть это не только антиконституционное, это не только незаконное, это неправовое. Оно противоречит вообще всем нормам международного права по защите прав человека, неприкосновенности личности, а также всех тех норм, которые говорят о справедливом как судебном, так и досудебном расследовании", - сказала Алавердян. По ее словам, при нынешнем состоянии дел в Армении перспективы для защиты Карапетяна не самые радужные. "Не только правительственные органы, которые самым постыдным образом вмешиваются в судебную систему, но и в самой судебной системе мы уже имеем много дел, по которым люди были арестованы, сидели месяцами, и даже более года, и продолжают оставаться под арестом уже домашним. Это абсолютно не имеет значения, что никаких законных оснований для их ареста и содержания в неволе нет. То есть мы имеем абсолютную демонизированную систему в лице вот этой команды, которую нашли, подготовили и привели к власти в 2018 году самым постыдным обманом части электората", - отметила правозащитник. По ее словам, власть в Армении работает по принципу боев без правил. "И вот в этом смысле абсолютно все, даже хорошие законы, хорошие нормы не срабатывают, потому что, повторяю, никакие законные действия не влияют на решение, на самоуправство этой власти, поскольку они полностью находятся под внешним управлением", - сказала Алавердян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250618/sud-2023672999.html
https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html
https://ria.ru/20250619/armenija-2024034753.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024322170_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_8803bb5b0d8f56b7d6e0919f1bb12548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Экс-омбудсмен Армении назвала арест Карапетяна правовым беспределом

Экс-омбудсмен Алавердян: арест Карапетяна показал, что нормы права не существуют

© Фото : соцсети Этери КарапетянСамвел Карапетян с женой Этери
Самвел Карапетян с женой Этери - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : соцсети Этери Карапетян
Самвел Карапетян с женой Этери . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Арест в Ереване владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна показывает, что для нынешних властей Армении никакие правовые нормы просто не существуют, заявила РИА Новости правозащитник, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян.
"Нет абсолютно даже следа какого-либо, намека на преступление, в котором обвиняется Самвел Карапетян. Причем вы, наверное, отслеживаете, что его увезли далеко, в армавирское уголовно-исправительное учреждение, чтобы подальше от глаз, изолировать. То есть это не только антиконституционное, это не только незаконное, это неправовое. Оно противоречит вообще всем нормам международного права по защите прав человека, неприкосновенности личности, а также всех тех норм, которые говорят о справедливом как судебном, так и досудебном расследовании", - сказала Алавердян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Эксперт: ситуация с Карапетяном покажет, насколько независим суд в Армении
18 июня, 18:48
По ее словам, при нынешнем состоянии дел в Армении перспективы для защиты Карапетяна не самые радужные. "Не только правительственные органы, которые самым постыдным образом вмешиваются в судебную систему, но и в самой судебной системе мы уже имеем много дел, по которым люди были арестованы, сидели месяцами, и даже более года, и продолжают оставаться под арестом уже домашним. Это абсолютно не имеет значения, что никаких законных оснований для их ареста и содержания в неволе нет. То есть мы имеем абсолютную демонизированную систему в лице вот этой команды, которую нашли, подготовили и привели к власти в 2018 году самым постыдным обманом части электората", - отметила правозащитник.
По ее словам, власть в Армении работает по принципу боев без правил. "И вот в этом смысле абсолютно все, даже хорошие законы, хорошие нормы не срабатывают, потому что, повторяю, никакие законные действия не влияют на решение, на самоуправство этой власти, поскольку они полностью находятся под внешним управлением", - сказала Алавердян.
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом
Вчера, 15:05
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Представители омбудсмена в Армении посетили Карапетяна в СИЗО
19 июня, 19:42
 
АрменияЕреванРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала