https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024400154.html

Экс-омбудсмен Армении назвала арест Карапетяна правовым беспределом

Экс-омбудсмен Армении назвала арест Карапетяна правовым беспределом - РИА Новости, 20.06.2025

Экс-омбудсмен Армении назвала арест Карапетяна правовым беспределом

Арест в Ереване владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна показывает, что для нынешних властей Армении никакие правовые нормы просто не существуют,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:22:00+03:00

2025-06-20T20:22:00+03:00

2025-06-20T20:36:00+03:00

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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Арест в Ереване владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна показывает, что для нынешних властей Армении никакие правовые нормы просто не существуют, заявила РИА Новости правозащитник, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян. "Нет абсолютно даже следа какого-либо, намека на преступление, в котором обвиняется Самвел Карапетян. Причем вы, наверное, отслеживаете, что его увезли далеко, в армавирское уголовно-исправительное учреждение, чтобы подальше от глаз, изолировать. То есть это не только антиконституционное, это не только незаконное, это неправовое. Оно противоречит вообще всем нормам международного права по защите прав человека, неприкосновенности личности, а также всех тех норм, которые говорят о справедливом как судебном, так и досудебном расследовании", - сказала Алавердян. По ее словам, при нынешнем состоянии дел в Армении перспективы для защиты Карапетяна не самые радужные. "Не только правительственные органы, которые самым постыдным образом вмешиваются в судебную систему, но и в самой судебной системе мы уже имеем много дел, по которым люди были арестованы, сидели месяцами, и даже более года, и продолжают оставаться под арестом уже домашним. Это абсолютно не имеет значения, что никаких законных оснований для их ареста и содержания в неволе нет. То есть мы имеем абсолютную демонизированную систему в лице вот этой команды, которую нашли, подготовили и привели к власти в 2018 году самым постыдным обманом части электората", - отметила правозащитник. По ее словам, власть в Армении работает по принципу боев без правил. "И вот в этом смысле абсолютно все, даже хорошие законы, хорошие нормы не срабатывают, потому что, повторяю, никакие законные действия не влияют на решение, на самоуправство этой власти, поскольку они полностью находятся под внешним управлением", - сказала Алавердян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/sud-2023672999.html

https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

https://ria.ru/20250619/armenija-2024034753.html

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