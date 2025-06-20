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Сербский публицист прокомментировал арест бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 20.06.2025
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20:19 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024399545.html
Сербский публицист прокомментировал арест бизнесмена Карапетяна
Сербский публицист прокомментировал арест бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 20.06.2025
Сербский публицист прокомментировал арест бизнесмена Карапетяна
Восточные церкви находятся под ударом глобалистского порядка, которому мешает духовное единство восточных христианских народов, об этом свидетельствует и арест... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:19:00+03:00
2025-06-20T20:19:00+03:00
армения
россия
украина
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
преследование карапетяна в армении
в мире
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БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Восточные церкви находятся под ударом глобалистского порядка, которому мешает духовное единство восточных христианских народов, об этом свидетельствует и арест в Армении владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, заявил РИА Новости сербский публицист Владимир Димитриевич. "Этот удар, который сейчас направлен против главы Армянской церкви, на самом деле является ударом по всему армянскому народу и его идентичности. Так же и арест бизнесмена (Самвела Карапетяна - ред.)... имеет целью показать, что постигнет тех, кто не придерживается общей линии противостояния с Россией на постсоветском пространстве. Всё, что можно сказать об этом, мы видим и на Украине, где сейчас наблюдается кровавое преследование веры, но мы видим это и в других поместных церквях", - сказал он агентству. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html
https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html
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армения, россия, украина, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Украина, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Сербский публицист прокомментировал арест бизнесмена Карапетяна

Димитриевич: Армянская церковь находится под ударом глобалистского порядка

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Восточные церкви находятся под ударом глобалистского порядка, которому мешает духовное единство восточных христианских народов, об этом свидетельствует и арест в Армении владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, заявил РИА Новости сербский публицист Владимир Димитриевич.
"Этот удар, который сейчас направлен против главы Армянской церкви, на самом деле является ударом по всему армянскому народу и его идентичности. Так же и арест бизнесмена (Самвела Карапетяна - ред.)... имеет целью показать, что постигнет тех, кто не придерживается общей линии противостояния с Россией на постсоветском пространстве. Всё, что можно сказать об этом, мы видим и на Украине, где сейчас наблюдается кровавое преследование веры, но мы видим это и в других поместных церквях", - сказал он агентству.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом
Вчера, 17:54
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом
Вчера, 15:05
 
АрменияРоссияУкраинаСамвел КарапетянНикол ПашинянТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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