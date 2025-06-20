https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024399545.html

Сербский публицист прокомментировал арест бизнесмена Карапетяна

Сербский публицист прокомментировал арест бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 20.06.2025

Сербский публицист прокомментировал арест бизнесмена Карапетяна

Восточные церкви находятся под ударом глобалистского порядка, которому мешает духовное единство восточных христианских народов, об этом свидетельствует и арест... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:19:00+03:00

2025-06-20T20:19:00+03:00

2025-06-20T20:19:00+03:00

армения

россия

украина

самвел карапетян

никол пашинян

ташир

преследование карапетяна в армении

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БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Восточные церкви находятся под ударом глобалистского порядка, которому мешает духовное единство восточных христианских народов, об этом свидетельствует и арест в Армении владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, заявил РИА Новости сербский публицист Владимир Димитриевич. "Этот удар, который сейчас направлен против главы Армянской церкви, на самом деле является ударом по всему армянскому народу и его идентичности. Так же и арест бизнесмена (Самвела Карапетяна - ред.)... имеет целью показать, что постигнет тех, кто не придерживается общей линии противостояния с Россией на постсоветском пространстве. Всё, что можно сказать об этом, мы видим и на Украине, где сейчас наблюдается кровавое преследование веры, но мы видим это и в других поместных церквях", - сказал он агентству. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html

https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

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армения, россия, украина, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире