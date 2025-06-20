https://ria.ru/20250620/kaluga-2024217353.html

Форум СПО пройдет в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге

Форум СПО пройдет в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге - РИА Новости, 20.06.2025

Форум СПО пройдет в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге

Форум среднего профессионального образования (СПО) состоится 26-27 августа 2025 года в Калуге в рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:03:00+03:00

2025-06-20T14:03:00+03:00

2025-06-20T14:03:00+03:00

калужская область

общество

россия

нижний новгород

калуга

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Форум среднего профессионального образования (СПО) состоится 26-27 августа 2025 года в Калуге в рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", сообщает Институт развития профессионального образования. Мероприятие пройдет на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Форум станет ключевой площадкой для обсуждения инновационных подходов в системе СПО, обмена лучшими практиками и запуска совместных инициатив по модернизации профессионального образования. В этом году он приурочен к 85-летнему юбилею системы СПО, которая играет важную роль в подготовке кадров и обеспечении технологического суверенитета страны. Участниками станут педагоги и руководители образовательных организаций СПО из всех регионов России, представители региональных институтов развития образования, эксперты, руководители органов исполнительной власти, курирующих сферу образования, а также представители бизнеса, заинтересованные в подготовке специалистов нового поколения. В программе запланированы дискуссии и практические сессии по нескольким направлениям: подготовка кадров и развитие управленческих компетенций в СПО, внедрение современных образовательных методик, ключевые проекты системы СПО, тематические секции от ведущих работодателей и презентации лучших региональных практик. Цель форума – создать площадку для реализации совместных инициатив, способствующих развитию профессионального образования в России, внедрению инноваций и распространению передового опыта для повышения квалификации кадров в соответствии с запросами современной экономики. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250620/kaluga-2024147953.html

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россия

нижний новгород

калуга

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общество, россия, нижний новгород, калуга, чемпионат «профессионалы»