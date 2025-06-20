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Финал чемпионата "Профессионалы" объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов - РИА Новости, 20.06.2025
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13:05 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/kaluga-2024197021.html
Финал чемпионата "Профессионалы" объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов
Финал чемпионата "Профессионалы" объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов - РИА Новости, 20.06.2025
Финал чемпионата "Профессионалы" объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов
Финал чемпионата "Профессионалы", который пройдет в августе 2025 года в Калуге, объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов из 48 регионов страны и дружественных РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:05:00+03:00
2025-06-20T13:05:00+03:00
общество
калуга
россия
нижний новгород
чемпионат «профессионалы»
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы", который пройдет в августе 2025 года в Калуге, объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов из 48 регионов страны и дружественных государств, сообщает институт развития профессионального образования. Конкурсанты продемонстрируют свои навыки по 22 компетенциям промышленной отрасли. Участниками соревновательной программы станут студенты колледжей и техникумов (основной зачет), молодые специалисты (индустриальный зачет), школьники старше 14 лет (юниоры) и представители дружественных государств (международный зачет). Торжественная церемония открытия финала состоится 25 августа. Соревновательные мероприятия и мероприятия деловой программы будут проходить с 26 по 29 августа, церемония награждения победителей и призеров состоится 30 августа. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проводится по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250618/professionaly-2023560172.html
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общество, калуга, россия, нижний новгород, чемпионат «профессионалы»
Общество, Калуга, Россия, Нижний Новгород, Чемпионат «Профессионалы»
Финал чемпионата "Профессионалы" объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов

В Калуге на финал чемпионата "Профессионалы" приедут 280 экспертов

© Фото : Пресс-служба ИРПОУчастниками финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге станут конкурсанты и эксперты из 48 регионов России и дружественных государств
Участниками финала чемпионата Профессионалы в Калуге станут конкурсанты и эксперты из 48 регионов России и дружественных государств - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Пресс-служба ИРПО
Участниками финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге станут конкурсанты и эксперты из 48 регионов России и дружественных государств
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы", который пройдет в августе 2025 года в Калуге, объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов из 48 регионов страны и дружественных государств, сообщает институт развития профессионального образования.
Конкурсанты продемонстрируют свои навыки по 22 компетенциям промышленной отрасли.
Свыше миллиона человек участвуют в чемпионатном движении Профессионалы - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Свыше миллиона человек участвуют в чемпионатном движении "Профессионалы"
18 июня, 13:11
Участниками соревновательной программы станут студенты колледжей и техникумов (основной зачет), молодые специалисты (индустриальный зачет), школьники старше 14 лет (юниоры) и представители дружественных государств (международный зачет).
Торжественная церемония открытия финала состоится 25 августа. Соревновательные мероприятия и мероприятия деловой программы будут проходить с 26 по 29 августа, церемония награждения победителей и призеров состоится 30 августа.
Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проводится по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
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ОбществоКалугаРоссияНижний НовгородЧемпионат «Профессионалы»
 
 
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