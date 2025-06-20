https://ria.ru/20250620/kaluga-2024197021.html

Финал чемпионата "Профессионалы" объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов

Финал чемпионата "Профессионалы" объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов - РИА Новости, 20.06.2025

Финал чемпионата "Профессионалы" объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов

Финал чемпионата "Профессионалы", который пройдет в августе 2025 года в Калуге, объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов из 48 регионов страны и дружественных РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:05:00+03:00

2025-06-20T13:05:00+03:00

2025-06-20T13:05:00+03:00

общество

калуга

россия

нижний новгород

чемпионат «профессионалы»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024195225_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f67b8bf614f2ae38fba2d8738dd3f00d.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы", который пройдет в августе 2025 года в Калуге, объединит 230 конкурсантов и 280 экспертов из 48 регионов страны и дружественных государств, сообщает институт развития профессионального образования. Конкурсанты продемонстрируют свои навыки по 22 компетенциям промышленной отрасли. Участниками соревновательной программы станут студенты колледжей и техникумов (основной зачет), молодые специалисты (индустриальный зачет), школьники старше 14 лет (юниоры) и представители дружественных государств (международный зачет). Торжественная церемония открытия финала состоится 25 августа. Соревновательные мероприятия и мероприятия деловой программы будут проходить с 26 по 29 августа, церемония награждения победителей и призеров состоится 30 августа. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проводится по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250618/professionaly-2023560172.html

https://ria.ru/20250619/professionaly-2023999129.html

калуга

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, калуга, россия, нижний новгород, чемпионат «профессионалы»