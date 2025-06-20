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Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге пройдет по 22 компетенциям - РИА Новости, 20.06.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
12:28 20.06.2025 (обновлено: 13:14 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kaluga-2024182317.html
Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге пройдет по 22 компетенциям
Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге пройдет по 22 компетенциям - РИА Новости, 20.06.2025
Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге пройдет по 22 компетенциям
В августе 2025 года в Калуге состоится финал чемпионата "Профессионалы" по 22 компетенциям промышленной отрасли, сообщает Институт развития профессионального... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:28:00+03:00
2025-06-20T13:14:00+03:00
калужская область
технологии
калуга
россия
нижний новгород
чемпионат «профессионалы»
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В августе 2025 года в Калуге состоится финал чемпионата "Профессионалы" по 22 компетенциям промышленной отрасли, сообщает Институт развития профессионального образования. Компетенции основной категории для студентов колледжей и техникумов разделены на восемь блоков: "Информационные и коммуникационные технологии" ("Автоматизация бизнес-процессов организаций", "Интернет вещей", "Нейросети и большие данные", "Сетевое и системное администрирование"), "Технологии беспилотных систем" ("Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем"). Кроме того, среди компетенций – "Производство и инженерные технологии" ("Инженерный дизайн САПР", "Мобильная робототехника", "Оптоэлектроника", "Промышленная робототехника", "Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем", "Сварочные технологии", "Электроника"), "Сфера услуг" ("Охрана труда", "Пожарная безопасность", "Предпринимательство", "Спасательные работы"), "Технологии медицины" ("Проектирование и изготовление протезов и ортезов"). Также будут представлены такие компетенции: "Технологии креативных индустрий" ("Промышленный дизайн", "Технологии моды"), "Транспорт и логистика" ("Экспедирование грузов"), "Строительство и строительные технологии" ("Электромонтаж"). В категории "юниоры" соревнования проходят по компетенциям "Инженерный дизайн САПР" и "Электромонтаж". Соревновательные мероприятия будут проходить с 26 по 29 августа, торжественная церемония награждения состоится 30 августа. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250619/professionaly-2023999129.html
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технологии, калуга, россия, нижний новгород, чемпионат «профессионалы»
Калужская область, Технологии, Калуга, Россия, Нижний Новгород, Чемпионат «Профессионалы»
Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге пройдет по 22 компетенциям

Более 20 компетенций представят в финале чемпионата "Профессионалы" в Калуге

© Фото : Пресс-служба ИРПО Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге пройдет по 22 компетенциям промышленных технологий
 Финал чемпионата Профессионалы в Калуге пройдет по 22 компетенциям промышленных технологий - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Пресс-служба ИРПО
Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге пройдет по 22 компетенциям промышленных технологий
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В августе 2025 года в Калуге состоится финал чемпионата "Профессионалы" по 22 компетенциям промышленной отрасли, сообщает Институт развития профессионального образования.
Компетенции основной категории для студентов колледжей и техникумов разделены на восемь блоков: "Информационные и коммуникационные технологии" ("Автоматизация бизнес-процессов организаций", "Интернет вещей", "Нейросети и большие данные", "Сетевое и системное администрирование"), "Технологии беспилотных систем" ("Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем").
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Кроме того, среди компетенций – "Производство и инженерные технологии" ("Инженерный дизайн САПР", "Мобильная робототехника", "Оптоэлектроника", "Промышленная робототехника", "Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем", "Сварочные технологии", "Электроника"), "Сфера услуг" ("Охрана труда", "Пожарная безопасность", "Предпринимательство", "Спасательные работы"), "Технологии медицины" ("Проектирование и изготовление протезов и ортезов").
Также будут представлены такие компетенции: "Технологии креативных индустрий" ("Промышленный дизайн", "Технологии моды"), "Транспорт и логистика" ("Экспедирование грузов"), "Строительство и строительные технологии" ("Электромонтаж").
В категории "юниоры" соревнования проходят по компетенциям "Инженерный дизайн САПР" и "Электромонтаж".
Соревновательные мероприятия будут проходить с 26 по 29 августа, торжественная церемония награждения состоится 30 августа.
Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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Калужская областьТехнологииКалугаРоссияНижний НовгородЧемпионат «Профессионалы»
 
 
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