https://ria.ru/20250620/kaluga-2024182317.html

Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге пройдет по 22 компетенциям

Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге пройдет по 22 компетенциям - РИА Новости, 20.06.2025

Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге пройдет по 22 компетенциям

В августе 2025 года в Калуге состоится финал чемпионата "Профессионалы" по 22 компетенциям промышленной отрасли, сообщает Институт развития профессионального... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:28:00+03:00

2025-06-20T12:28:00+03:00

2025-06-20T13:14:00+03:00

калужская область

технологии

калуга

россия

нижний новгород

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В августе 2025 года в Калуге состоится финал чемпионата "Профессионалы" по 22 компетенциям промышленной отрасли, сообщает Институт развития профессионального образования. Компетенции основной категории для студентов колледжей и техникумов разделены на восемь блоков: "Информационные и коммуникационные технологии" ("Автоматизация бизнес-процессов организаций", "Интернет вещей", "Нейросети и большие данные", "Сетевое и системное администрирование"), "Технологии беспилотных систем" ("Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем"). Кроме того, среди компетенций – "Производство и инженерные технологии" ("Инженерный дизайн САПР", "Мобильная робототехника", "Оптоэлектроника", "Промышленная робототехника", "Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем", "Сварочные технологии", "Электроника"), "Сфера услуг" ("Охрана труда", "Пожарная безопасность", "Предпринимательство", "Спасательные работы"), "Технологии медицины" ("Проектирование и изготовление протезов и ортезов"). Также будут представлены такие компетенции: "Технологии креативных индустрий" ("Промышленный дизайн", "Технологии моды"), "Транспорт и логистика" ("Экспедирование грузов"), "Строительство и строительные технологии" ("Электромонтаж"). В категории "юниоры" соревнования проходят по компетенциям "Инженерный дизайн САПР" и "Электромонтаж". Соревновательные мероприятия будут проходить с 26 по 29 августа, торжественная церемония награждения состоится 30 августа. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250619/professionaly-2023999129.html

https://ria.ru/20250525/gubernator-2019004060.html

калуга

россия

нижний новгород

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технологии, калуга, россия, нижний новгород, чемпионат «профессионалы»