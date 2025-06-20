https://ria.ru/20250620/kaluga-2024147953.html

В августе Калуга примет финал чемпионата "Профессионалы"

В августе Калуга примет финал чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 20.06.2025

В августе Калуга примет финал чемпионата "Профессионалы"

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по промышленным компетенциям пройдет в Калуге с 25 по 30 августа 2025 года, сообщает... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:22:00+03:00

2025-06-20T11:22:00+03:00

2025-06-20T13:12:00+03:00

калужская область

чемпионат «профессионалы»

калуга

россия

нижний новгород

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024193555_0:206:3070:1934_1920x0_80_0_0_346a1f55f039e953219eed2e6728b7d4.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по промышленным компетенциям пройдет в Калуге с 25 по 30 августа 2025 года, сообщает пресс-служба федерального оператора чемпионата – Института развития профессионального образования. 25 августа в рамках финала пройдет День конкурсанта: участники соревнований совместно с экспертами-наставниками познакомятся с площадкой и проверят оборудование. Соревновательные мероприятия будут проходить с 26 по 29 августа. 30 августа состоится торжественная церемония награждения победителей. В основном зачете студенты колледжей и техникумов будут демонстрировать мастерство в категории "Основная", школьники в возрасте от 14 лет – в категории "Юниоры". Молодые специалисты профильных индустрий соревнуются в индустриальном зачете, представители иностранных государств – в международном. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250619/professionaly-2023999129.html

https://ria.ru/20250618/professionalitet-2023584622.html

калуга

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы», калуга, россия, нижний новгород, общество