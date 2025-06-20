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В августе Калуга примет финал чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 20.06.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
11:22 20.06.2025 (обновлено: 13:12 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kaluga-2024147953.html
В августе Калуга примет финал чемпионата "Профессионалы"
В августе Калуга примет финал чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 20.06.2025
В августе Калуга примет финал чемпионата "Профессионалы"
Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по промышленным компетенциям пройдет в Калуге с 25 по 30 августа 2025 года, сообщает... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:22:00+03:00
2025-06-20T13:12:00+03:00
калужская область
чемпионат «профессионалы»
калуга
россия
нижний новгород
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по промышленным компетенциям пройдет в Калуге с 25 по 30 августа 2025 года, сообщает пресс-служба федерального оператора чемпионата – Института развития профессионального образования. 25 августа в рамках финала пройдет День конкурсанта: участники соревнований совместно с экспертами-наставниками познакомятся с площадкой и проверят оборудование. Соревновательные мероприятия будут проходить с 26 по 29 августа. 30 августа состоится торжественная церемония награждения победителей. В основном зачете студенты колледжей и техникумов будут демонстрировать мастерство в категории "Основная", школьники в возрасте от 14 лет – в категории "Юниоры". Молодые специалисты профильных индустрий соревнуются в индустриальном зачете, представители иностранных государств – в международном. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
https://ria.ru/20250619/professionaly-2023999129.html
https://ria.ru/20250618/professionalitet-2023584622.html
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чемпионат «профессионалы», калуга, россия, нижний новгород, общество
Калужская область, Чемпионат «Профессионалы», Калуга, Россия, Нижний Новгород, Общество
В августе Калуга примет финал чемпионата "Профессионалы"

Финал чемпионата "Профессионалы" состоится в Калуге в августе

© Фото : Пресс-служба ИРПОВ августе Калуга примет финал Чемпионата "Профессионалы"
В августе Калуга примет финал Чемпионата Профессионалы - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Пресс-служба ИРПО
В августе Калуга примет финал Чемпионата "Профессионалы"
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по промышленным компетенциям пройдет в Калуге с 25 по 30 августа 2025 года, сообщает пресс-служба федерального оператора чемпионата – Института развития профессионального образования.
25 августа в рамках финала пройдет День конкурсанта: участники соревнований совместно с экспертами-наставниками познакомятся с площадкой и проверят оборудование. Соревновательные мероприятия будут проходить с 26 по 29 августа. 30 августа состоится торжественная церемония награждения победителей.
Более 6,9 тыс вакансий предложили конкурсантам движения Профессионалы - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Более 6,9 тыс вакансий предложили конкурсантам движения "Профессионалы"
19 июня, 17:48
В основном зачете студенты колледжей и техникумов будут демонстрировать мастерство в категории "Основная", школьники в возрасте от 14 лет – в категории "Юниоры". Молодые специалисты профильных индустрий соревнуются в индустриальном зачете, представители иностранных государств – в международном.
Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Более 7,5 тысячи компаний стали партнерами чемпионатов по профмастерству - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Более 7,5 тысячи компаний стали партнерами чемпионатов по профмастерству
18 июня, 14:22
 
Калужская областьЧемпионат «Профессионалы»КалугаРоссияНижний НовгородОбщество
 
 
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