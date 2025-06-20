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Вице-президент ЮАР высказался о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:47 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/juar-2024132544.html
Вице-президент ЮАР высказался о сотрудничестве с Россией
Вице-президент ЮАР высказался о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.06.2025
Вице-президент ЮАР высказался о сотрудничестве с Россией
Южно-Африканская Республика хотела бы укрепить сотрудничество с Россией в области образования, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Южно-Африканская Республика хотела бы укрепить сотрудничество с Россией в области образования, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. "Мы были бы рады сотрудничать с Россией. У нас есть студенты в российских университетах. Мы бы хотели укрепить это сотрудничество ", - сказал Машатиле журналистам на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, юар, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, ЮАР, В мире
Вице-президент ЮАР высказался о сотрудничестве с Россией

Машатиле: ЮАР хотела бы укрепить сотрудничество с Россией в области образования

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Южно-Африканская Республика хотела бы укрепить сотрудничество с Россией в области образования, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
"Мы были бы рады сотрудничать с Россией. У нас есть студенты в российских университетах. Мы бы хотели укрепить это сотрудничество ", - сказал Машатиле журналистам на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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