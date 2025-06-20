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Вице-президент ЮАР высказался о сотрудничестве с Россией

Вице-президент ЮАР высказался о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.06.2025

Вице-президент ЮАР высказался о сотрудничестве с Россией

Южно-Африканская Республика хотела бы укрепить сотрудничество с Россией в области образования, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:47:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Южно-Африканская Республика хотела бы укрепить сотрудничество с Россией в области образования, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. "Мы были бы рады сотрудничать с Россией. У нас есть студенты в российских университетах. Мы бы хотели укрепить это сотрудничество ", - сказал Машатиле журналистам на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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