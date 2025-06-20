https://ria.ru/20250620/jakutija-2024086633.html

Дроны заменят самолеты-зондировщики в борьбе с лесными пожарами в Якутии

Дроны заменят самолеты-зондировщики в борьбе с лесными пожарами в Якутии - РИА Новости, 20.06.2025

Дроны заменят самолеты-зондировщики в борьбе с лесными пожарами в Якутии

Беспилотники в ближайшие годы заменят самолеты-зондировщики, задействованные на вызывании искусственных осадков для снижения класса опасности на лесных пожарах... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T06:33:00+03:00

2025-06-20T06:33:00+03:00

2025-06-20T10:34:00+03:00

санкт-петербург

айсен николаев

гидрометцентр

полярные авиалинии

як-40

ан-26

республика саха (якутия)

якутск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Беспилотники в ближайшие годы заменят самолеты-зондировщики, задействованные на вызывании искусственных осадков для снижения класса опасности на лесных пожарах в Якутии, сообщил РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев. Как отметил Николаев, Якутия совместно с Росгидрометом четвертый год продолжает эксперимент по предотвращению лесных пожаров с помощью искусственных осадков. Вызывают эти дожди самолет-зондировщик Як-40 Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет) и самолет-зондировщик, переоборудованный на базе Ан-26, "Полярных авиалиний". "Результаты по снижению класса пожарной опасности неплохие. Если сравнивать три предыдущих года (2022, 2023 и 2024) с периодом с 2019 по 2021 годы, то горимость в тех районах, где работали самолеты-зондировщики, снизилась в среднем в 2−2,3 раза. Это для Якутии огромные цифры, потому что у нас горимость достаточно большая, на миллионы гектаров лесного фонда. Этот эксперимент себя хорошо зарекомендовал, мы его и дальше будем использовать. Но сейчас есть идея, задействовать беспилотники в искусственном вызывании осадков. Не самолёты дорогостоящие, а беспилотники. В принципе, технология более-менее понятная. Мы очень надеемся, что это произойдет в ближайшие годы", - рассказал глава республики. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250520/yakutiya-2017984326.html

https://ria.ru/20250617/pmef-2023292855.html

санкт-петербург

республика саха (якутия)

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, айсен николаев, гидрометцентр, полярные авиалинии, як-40, ан-26, республика саха (якутия), якутск