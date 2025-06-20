Дроны заменят самолеты-зондировщики в борьбе с лесными пожарами в Якутии
Глава Якутии Николаев: дроны заменят самолеты-зондировщики в борьбе с пожарами
© Фото : пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйстваЛесной пожар в Якутии
© Фото : пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства
Лесной пожар в Якутии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Беспилотники в ближайшие годы заменят самолеты-зондировщики, задействованные на вызывании искусственных осадков для снижения класса опасности на лесных пожарах в Якутии, сообщил РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев.
Как отметил Николаев, Якутия совместно с Росгидрометом четвертый год продолжает эксперимент по предотвращению лесных пожаров с помощью искусственных осадков. Вызывают эти дожди самолет-зондировщик Як-40 Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет) и самолет-зондировщик, переоборудованный на базе Ан-26, "Полярных авиалиний".
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"Результаты по снижению класса пожарной опасности неплохие. Если сравнивать три предыдущих года (2022, 2023 и 2024) с периодом с 2019 по 2021 годы, то горимость в тех районах, где работали самолеты-зондировщики, снизилась в среднем в 2−2,3 раза. Это для Якутии огромные цифры, потому что у нас горимость достаточно большая, на миллионы гектаров лесного фонда. Этот эксперимент себя хорошо зарекомендовал, мы его и дальше будем использовать. Но сейчас есть идея, задействовать беспилотники в искусственном вызывании осадков. Не самолёты дорогостоящие, а беспилотники. В принципе, технология более-менее понятная. Мы очень надеемся, что это произойдет в ближайшие годы", - рассказал глава республики.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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