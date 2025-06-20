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Дроны заменят самолеты-зондировщики в борьбе с лесными пожарами в Якутии - РИА Новости, 20.06.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
06:33 20.06.2025 (обновлено: 10:34 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/jakutija-2024086633.html
Дроны заменят самолеты-зондировщики в борьбе с лесными пожарами в Якутии
Дроны заменят самолеты-зондировщики в борьбе с лесными пожарами в Якутии - РИА Новости, 20.06.2025
Дроны заменят самолеты-зондировщики в борьбе с лесными пожарами в Якутии
Беспилотники в ближайшие годы заменят самолеты-зондировщики, задействованные на вызывании искусственных осадков для снижения класса опасности на лесных пожарах... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T06:33:00+03:00
2025-06-20T10:34:00+03:00
санкт-петербург
айсен николаев
гидрометцентр
полярные авиалинии
як-40
ан-26
республика саха (якутия)
якутск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Беспилотники в ближайшие годы заменят самолеты-зондировщики, задействованные на вызывании искусственных осадков для снижения класса опасности на лесных пожарах в Якутии, сообщил РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев. Как отметил Николаев, Якутия совместно с Росгидрометом четвертый год продолжает эксперимент по предотвращению лесных пожаров с помощью искусственных осадков. Вызывают эти дожди самолет-зондировщик Як-40 Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет) и самолет-зондировщик, переоборудованный на базе Ан-26, "Полярных авиалиний". "Результаты по снижению класса пожарной опасности неплохие. Если сравнивать три предыдущих года (2022, 2023 и 2024) с периодом с 2019 по 2021 годы, то горимость в тех районах, где работали самолеты-зондировщики, снизилась в среднем в 2−2,3 раза. Это для Якутии огромные цифры, потому что у нас горимость достаточно большая, на миллионы гектаров лесного фонда. Этот эксперимент себя хорошо зарекомендовал, мы его и дальше будем использовать. Но сейчас есть идея, задействовать беспилотники в искусственном вызывании осадков. Не самолёты дорогостоящие, а беспилотники. В принципе, технология более-менее понятная. Мы очень надеемся, что это произойдет в ближайшие годы", - рассказал глава республики. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250520/yakutiya-2017984326.html
https://ria.ru/20250617/pmef-2023292855.html
санкт-петербург
республика саха (якутия)
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Дарья Буймова
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санкт-петербург, айсен николаев, гидрометцентр, полярные авиалинии, як-40, ан-26, республика саха (якутия), якутск
Санкт-Петербург, Айсен Николаев, Гидрометцентр, Полярные авиалинии, Як-40, Ан-26, Республика Саха (Якутия), Якутск, Республика Саха (Якутия)
Дроны заменят самолеты-зондировщики в борьбе с лесными пожарами в Якутии

Глава Якутии Николаев: дроны заменят самолеты-зондировщики в борьбе с пожарами

© Фото : пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйстваЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства
Лесной пожар в Якутии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Беспилотники в ближайшие годы заменят самолеты-зондировщики, задействованные на вызывании искусственных осадков для снижения класса опасности на лесных пожарах в Якутии, сообщил РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев.
Как отметил Николаев, Якутия совместно с Росгидрометом четвертый год продолжает эксперимент по предотвращению лесных пожаров с помощью искусственных осадков. Вызывают эти дожди самолет-зондировщик Як-40 Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет) и самолет-зондировщик, переоборудованный на базе Ан-26, "Полярных авиалиний".
Якутия - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Якутии потушили все лесные пожары
20 мая, 08:22
"Результаты по снижению класса пожарной опасности неплохие. Если сравнивать три предыдущих года (2022, 2023 и 2024) с периодом с 2019 по 2021 годы, то горимость в тех районах, где работали самолеты-зондировщики, снизилась в среднем в 2−2,3 раза. Это для Якутии огромные цифры, потому что у нас горимость достаточно большая, на миллионы гектаров лесного фонда. Этот эксперимент себя хорошо зарекомендовал, мы его и дальше будем использовать. Но сейчас есть идея, задействовать беспилотники в искусственном вызывании осадков. Не самолёты дорогостоящие, а беспилотники. В принципе, технология более-менее понятная. Мы очень надеемся, что это произойдет в ближайшие годы", - рассказал глава республики.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Беспилотный грузовик КАМАЗ 5490 Маяк-2 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Глава "Камаза" приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике
17 июня, 11:50
 
Республика Саха (Якутия)Санкт-ПетербургАйсен НиколаевГидрометцентрПолярные авиалинииЯк-40Ан-26Республика Саха (Якутия)Якутск
 
 
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