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Израиль зафиксировал запуск ракет из Ирана

Израиль зафиксировал запуск ракет из Ирана - РИА Новости, 20.06.2025

Израиль зафиксировал запуск ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск снарядов из Ирана, в связи с чем в ряде районов Израиля звучат сирены воздушной тревоги, сообщила в пятницу... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:46:00+03:00

2025-06-20T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск снарядов из Ирана, в связи с чем в ряде районов Израиля звучат сирены воздушной тревоги, сообщила в пятницу пресс-служба армии."Некоторое время назад в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги в связи с запуском ракет из Ирана по территории государства Израиль", - говорится в сообщении.

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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции