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В ЦАХАЛ заявили о возможности продолжать операцию против Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
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12:16 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/izrail-2024175687.html
В ЦАХАЛ заявили о возможности продолжать операцию против Ирана
В ЦАХАЛ заявили о возможности продолжать операцию против Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
В ЦАХАЛ заявили о возможности продолжать операцию против Ирана
Израиль располагает достаточным количеством средств и возможностей, чтобы продолжать военную операцию против Ирана вплоть до достижения всех поставленных целей... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:16:00+03:00
2025-06-20T12:16:00+03:00
в мире
израиль
иран
армия обороны израиля (цахал)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Израиль располагает достаточным количеством средств и возможностей, чтобы продолжать военную операцию против Ирана вплоть до достижения всех поставленных целей операции, заявил в пятницу официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дерфин."Мы (Израиль – ред.) располагаем возможностями и средствами продолжать операцию против Ирана, пока не достигнем ее целей", - заявил он в ходе брифинга.Представитель ЦАХАЛ также отметил, что Израиль продолжает наносить удары по военным объектам в Иране, а также по объектам ядерной программы страны.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иранпроявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250620/konflikt-2024164970.html
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571949.html
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в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В ЦАХАЛ заявили о возможности продолжать операцию против Ирана

ЦАХАЛ: Израиль располагает средствами для продолжения операции против Ирана

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Израиль располагает достаточным количеством средств и возможностей, чтобы продолжать военную операцию против Ирана вплоть до достижения всех поставленных целей операции, заявил в пятницу официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дерфин.
"Мы (Израиль – ред.) располагаем возможностями и средствами продолжать операцию против Ирана, пока не достигнем ее целей", - заявил он в ходе брифинга.
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Представитель ЦАХАЛ также отметил, что Израиль продолжает наносить удары по военным объектам в Иране, а также по объектам ядерной программы страны.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иранпроявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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В миреИзраильИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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