https://ria.ru/20250620/izrail-2024157214.html
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков
РФ видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:43:00+03:00
2025-06-20T11:43:00+03:00
2025-06-20T11:43:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. РФ видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока что желание Израиля - продолжать боевые действия, по крайней мере, они так официально декларируются эти намерения", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, израиль, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, Израиль, Дмитрий Песков
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков
Песков: Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия