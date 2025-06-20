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Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:43 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/izrail-2024157214.html
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков
РФ видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:43:00+03:00
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россия
израиль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. РФ видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока что желание Израиля - продолжать боевые действия, по крайней мере, они так официально декларируются эти намерения", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, израиль, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, Израиль, Дмитрий Песков
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков

Песков: Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. РФ видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока что желание Израиля - продолжать боевые действия, по крайней мере, они так официально декларируются эти намерения", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране
19 июня, 10:42
 
ПМЭФ-2025РоссияИзраильДмитрий Песков
 
 
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