https://ria.ru/20250620/izrail-2024157214.html

Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков

Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков

РФ видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:43:00+03:00

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2025-06-20T11:43:00+03:00

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израиль

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. РФ видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока что желание Израиля - продолжать боевые действия, по крайней мере, они так официально декларируются эти намерения", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/busher-2023818224.html

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2025

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россия, израиль, дмитрий песков