https://ria.ru/20250620/izrail-2024090206.html

Израиль ночью нанес удары по ядерному исследовательскому центру в Иране

Израиль ночью нанес удары по ядерному исследовательскому центру в Иране - РИА Новости, 20.06.2025

Израиль ночью нанес удары по ядерному исследовательскому центру в Иране

Израильские ВВС в ночь на пятницу нанесли серию ударов по ядерному исследовательскому центру и десяткам военных объектов в Тегеране, сообщила пресс-службы Армии РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:32:00+03:00

2025-06-20T07:32:00+03:00

2025-06-20T07:43:00+03:00

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023327261_0:358:2732:1894_1920x0_80_0_0_72022b84ec470c1ce7ba419170ae447f.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Израильские ВВС в ночь на пятницу нанесли серию ударов по ядерному исследовательскому центру и десяткам военных объектов в Тегеране, сообщила пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ее цитирует газета Times of Israel.По данным военных, в бомбардировках участвовало более 60 истребителей, которые сбросили 120 боеприпасов."Среди целей были военные промышленные объекты, производящие компоненты ракет, и объекты по производству сырья, используемого для литья ракетных двигателей", - говорится в заявлении.Удары были также нанесены по штаб-квартире ядерной Организации оборонных инноваций и исследований, которая служит для разработок передовых технологий и вооружений для властей Ирана. Проект был создан в 2011 году Мохсеном Фахризаде, основателем иранской программы ядерного оружия.

https://ria.ru/20250620/izrail-2024087765.html

израиль

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, армия обороны израиля (цахал)