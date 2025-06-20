https://ria.ru/20250620/istochnik-2024219742.html

Источник: Россия и Украина продолжили санитарные обмены ранеными в пятницу

Источник: Россия и Украина продолжили санитарные обмены ранеными в пятницу - РИА Новости, 20.06.2025

Источник: Россия и Украина продолжили санитарные обмены ранеными в пятницу

Россия и Украина в пятницу продолжили санитарные обмены ранеными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:14:00+03:00

2025-06-20T14:14:00+03:00

2025-06-20T14:21:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Украина в пятницу продолжили санитарные обмены ранеными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Санитарные обмены ранеными сегодня также продолжились", - сообщил собеседник агентства.Ранее источник агентства сообщил, что в пятницу Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках Стамбульских договоренностей.

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024219566.html

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