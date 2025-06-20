https://ria.ru/20250620/issledovaniya-2024286417.html
Путин призвал увеличить затраты на исследования в России
Путин призвал увеличить затраты на исследования в России - РИА Новости, 20.06.2025
Путин призвал увеличить затраты на исследования в России
К 2030 году затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:29:00+03:00
2025-06-20T16:29:00+03:00
2025-06-20T16:50:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. К 2030 году затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин."К 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал увеличить затраты на исследования в России
Путин призвал увеличить затраты на исследования в России не менее чем до 2% ВВП