https://ria.ru/20250620/issledovaniya-2024286417.html

Путин призвал увеличить затраты на исследования в России

Путин призвал увеличить затраты на исследования в России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин призвал увеличить затраты на исследования в России

К 2030 году затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:29:00+03:00

2025-06-20T16:29:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. К 2030 году затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин."К 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, экономика