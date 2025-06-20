https://ria.ru/20250620/iran-2024354745.html
Россия в контакте и с Ираном, и с Израилем, заявил Путин
Россия в контакте и с Ираном, и с Израилем, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия в контакте и с Ираном, и с Израилем, заявил Путин
Россия в контакте и с Израилем, и с Ираном, есть некоторые предложения с участием РФ, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации на Ближнем... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:32:00+03:00
2025-06-20T18:32:00+03:00
2025-06-20T18:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия в контакте и с Израилем, и с Ираном, есть некоторые предложения с участием РФ, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации на Ближнем Востоке."Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, владимир путин, россия, израиль, иран
ПМЭФ-2025, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Владимир Путин, Россия, Израиль, Иран
Россия в контакте и с Ираном, и с Израилем, заявил Путин
Путин: у России есть некоторые предложения по решению конфликта Ирана и Израиля