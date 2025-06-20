https://ria.ru/20250620/iran-2024354745.html

Россия в контакте и с Ираном, и с Израилем, заявил Путин

Россия в контакте и с Ираном, и с Израилем, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия в контакте и с Ираном, и с Израилем, заявил Путин

Россия в контакте и с Израилем, и с Ираном, есть некоторые предложения с участием РФ, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации на Ближнем... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:32:00+03:00

2025-06-20T18:32:00+03:00

2025-06-20T18:46:00+03:00

пмэф-2025

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

владимир путин

россия

израиль

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024280876_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_67aa989f803ff64096162bdf4d3d4e1c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия в контакте и с Израилем, и с Ираном, есть некоторые предложения с участием РФ, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации на Ближнем Востоке."Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

россия

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

война израиля и ирана: последние новости о конфликте, владимир путин, россия, израиль, иран