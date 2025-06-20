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Уровень радиации в Иране остается неизменным, заявил Гросси - РИА Новости, 20.06.2025
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17:32 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/iran-2024322895.html
Уровень радиации в Иране остается неизменным, заявил Гросси
Уровень радиации в Иране остается неизменным, заявил Гросси - РИА Новости, 20.06.2025
Уровень радиации в Иране остается неизменным, заявил Гросси
Уровень радиации за пределами объекта в иранском Натанзе остаётся неизменным и находится в пределах нормы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:32:00+03:00
2025-06-20T17:32:00+03:00
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ООН, 20 июн – РИА Новости. Уровень радиации за пределами объекта в иранском Натанзе остаётся неизменным и находится в пределах нормы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне", – сказал Гроссии в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки
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в мире, иран, израиль, рафаэль гросси, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Уровень радиации в Иране остается неизменным, заявил Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси: уровень радиации в иранском Натанзе остается неизменным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ООН, 20 июн – РИА Новости. Уровень радиации за пределами объекта в иранском Натанзе остаётся неизменным и находится в пределах нормы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне", – сказал Гроссии в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки
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