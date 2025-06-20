https://ria.ru/20250620/iran-2024225037.html

Израиль заявил об обстрелах иранских объектов

Израиль заявил об обстрелах иранских объектов - РИА Новости, 20.06.2025

Израиль заявил об обстрелах иранских объектов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас наносит удары по военным объектам, расположенным в западных и центральных районах Ирана, заявляет в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:25:00+03:00

2025-06-20T14:25:00+03:00

2025-06-20T14:31:00+03:00

в мире

израиль

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023721441_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_f1383e02f58d15e4c3d8cbeab07be382.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас наносит удары по военным объектам, расположенным в западных и центральных районах Ирана, заявляет в пятницу пресс-служба армии."В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по военной инфраструктуре в центре и на западе Ирана", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте