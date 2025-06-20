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Израиль заявил об обстрелах иранских объектов - РИА Новости, 20.06.2025
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14:25 20.06.2025 (обновлено: 14:31 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/iran-2024225037.html
Израиль заявил об обстрелах иранских объектов
Израиль заявил об обстрелах иранских объектов - РИА Новости, 20.06.2025
Израиль заявил об обстрелах иранских объектов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас наносит удары по военным объектам, расположенным в западных и центральных районах Ирана, заявляет в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:25:00+03:00
2025-06-20T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас наносит удары по военным объектам, расположенным в западных и центральных районах Ирана, заявляет в пятницу пресс-служба армии."В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по военной инфраструктуре в центре и на западе Ирана", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль заявил об обстрелах иранских объектов

ЦАХАЛ заявила, что наносил удары по военным объектам на западе и в центре Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiДым после атаки Израиля в Иране
Дым после атаки Израиля в Иране - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым после атаки Израиля в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас наносит удары по военным объектам, расположенным в западных и центральных районах Ирана, заявляет в пятницу пресс-служба армии.
"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по военной инфраструктуре в центре и на западе Ирана", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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