https://ria.ru/20250620/iran-2024225037.html
Израиль заявил об обстрелах иранских объектов
Израиль заявил об обстрелах иранских объектов - РИА Новости, 20.06.2025
Израиль заявил об обстрелах иранских объектов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас наносит удары по военным объектам, расположенным в западных и центральных районах Ирана, заявляет в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:25:00+03:00
2025-06-20T14:25:00+03:00
2025-06-20T14:31:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас наносит удары по военным объектам, расположенным в западных и центральных районах Ирана, заявляет в пятницу пресс-служба армии."В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по военной инфраструктуре в центре и на западе Ирана", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль заявил об обстрелах иранских объектов
ЦАХАЛ заявила, что наносил удары по военным объектам на западе и в центре Ирана