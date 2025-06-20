https://ria.ru/20250620/iran-2024220794.html

Глава МАГАТЭ планирует выступить в СБ ООН по ситуации в Иране

Глава МАГАТЭ планирует выступить в СБ ООН по ситуации в Иране - РИА Новости, 20.06.2025

Глава МАГАТЭ планирует выступить в СБ ООН по ситуации в Иране

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня вновь выступит в СБ ООН по ситуации в Иране, сообщило Агентство. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:16:00+03:00

2025-06-20T14:16:00+03:00

2025-06-20T14:22:00+03:00

в мире

иран

магатэ

оон

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

рафаэль гросси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023951166_39:0:963:520_1920x0_80_0_0_0b68c823e203f75e580e255c83d063c0.jpg

ВЕНА, 20 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня вновь выступит в СБ ООН по ситуации в Иране, сообщило Агентство."Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует выступить в Совете Безопасности ООН по ситуации в Иране сегодня, в пятницу, в 10 утра (по времени Нью-Йорка)/ 4 вечера по европейскому времени (17.00 мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ.Гросси неделей ранее, в прошлую пятницу, уже выступал на заседании Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Ирану.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, рафаэль гросси