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Глава МАГАТЭ планирует выступить в СБ ООН по ситуации в Иране - РИА Новости, 20.06.2025
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14:16 20.06.2025 (обновлено: 14:22 20.06.2025) дополняется ...
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Глава МАГАТЭ планирует выступить в СБ ООН по ситуации в Иране
Глава МАГАТЭ планирует выступить в СБ ООН по ситуации в Иране - РИА Новости, 20.06.2025
Глава МАГАТЭ планирует выступить в СБ ООН по ситуации в Иране
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня вновь выступит в СБ ООН по ситуации в Иране, сообщило Агентство. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:16:00+03:00
2025-06-20T14:22:00+03:00
в мире
иран
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оон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
рафаэль гросси
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ВЕНА, 20 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня вновь выступит в СБ ООН по ситуации в Иране, сообщило Агентство."Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует выступить в Совете Безопасности ООН по ситуации в Иране сегодня, в пятницу, в 10 утра (по времени Нью-Йорка)/ 4 вечера по европейскому времени (17.00 мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ.Гросси неделей ранее, в прошлую пятницу, уже выступал на заседании Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Ирану.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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в мире, иран, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, рафаэль гросси
В мире, Иран, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ планирует выступить в СБ ООН по ситуации в Иране

Гендиректор МАГАТЭ Гросси планирует выступить в СБ ООН по ситуации в Иране

© Кадр видео из соцсетейУдар по ядерному комплексу в Араке
Удар по ядерному комплексу в Араке - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Удар по ядерному комплексу в Араке
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ВЕНА, 20 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня вновь выступит в СБ ООН по ситуации в Иране, сообщило Агентство.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует выступить в Совете Безопасности ООН по ситуации в Иране сегодня, в пятницу, в 10 утра (по времени Нью-Йорка)/ 4 вечера по европейскому времени (17.00 мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Москва ждет: у России есть ключ от израильско-иранской войны
Вчера, 08:00
Гросси неделей ранее, в прошлую пятницу, уже выступал на заседании Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Ирану.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
17 июня, 08:00
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
 
В миреИранМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеРафаэль Гросси
 
 
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