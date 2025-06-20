https://ria.ru/20250620/iran-2024186194.html

Иран заявил, что никогда не будет стремиться к ядерному оружию

Иран заявил, что никогда не будет стремиться к ядерному оружию - РИА Новости, 20.06.2025

Иран заявил, что никогда не будет стремиться к ядерному оружию

Тегеран "никогда" не будет стремиться к ядерному оружию, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:39:00+03:00

2025-06-20T12:39:00+03:00

2025-06-20T12:39:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Тегеран "никогда" не будет стремиться к ядерному оружию, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. "Мы никогда не стремились к ядерному оружию и никогда в будущем не будем двигаться в его сторону", - приводит его слова агентство ISNA. Дипломат также утверждает, что Иран бьет исключительно по военным объектам Израиля.

https://ria.ru/20250620/konflikt-2024176864.html

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в мире, иран, тегеран (город), израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте