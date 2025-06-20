https://ria.ru/20250620/iran-2024186194.html
Иран заявил, что никогда не будет стремиться к ядерному оружию
Иран заявил, что никогда не будет стремиться к ядерному оружию - РИА Новости, 20.06.2025
Иран заявил, что никогда не будет стремиться к ядерному оружию
Тегеран "никогда" не будет стремиться к ядерному оружию, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:39:00+03:00
2025-06-20T12:39:00+03:00
2025-06-20T12:39:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Тегеран "никогда" не будет стремиться к ядерному оружию, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. "Мы никогда не стремились к ядерному оружию и никогда в будущем не будем двигаться в его сторону", - приводит его слова агентство ISNA. Дипломат также утверждает, что Иран бьет исключительно по военным объектам Израиля.
https://ria.ru/20250620/konflikt-2024176864.html
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в мире, иран, тегеран (город), израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран заявил, что никогда не будет стремиться к ядерному оружию
МИД Ирана: Тегеран никогда не будет стремиться к ядерному оружию