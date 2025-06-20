https://ria.ru/20250620/iran-2024102693.html

СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана

СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана - РИА Новости, 20.06.2025

СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана

ПВО Ирана сбили несколько беспилотников в южный части Тегерана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военных. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:25:00+03:00

2025-06-20T09:25:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. ПВО Ирана сбили несколько беспилотников в южный части Тегерана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военных. По его данным, один беспилотник был сбит в округе Рей на юге столицы, ещё два мини-дрона - рядом с нефтеперерабатывающим заводом Тегерана.Позже агентство Mehr также сообщило о работе средств противовоздушной обороны в центральной части Тегерана.

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тегеран (город), иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире