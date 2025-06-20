Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 20.06.2025 (обновлено: 10:06 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/iran-2024102693.html
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана - РИА Новости, 20.06.2025
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана
ПВО Ирана сбили несколько беспилотников в южный части Тегерана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военных. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:25:00+03:00
2025-06-20T10:06:00+03:00
тегеран (город)
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_98f282027978aeca4c592aeaf3e11c89.jpg
ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. ПВО Ирана сбили несколько беспилотников в южный части Тегерана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военных. По его данным, один беспилотник был сбит в округе Рей на юге столицы, ещё два мини-дрона - рядом с нефтеперерабатывающим заводом Тегерана.Позже агентство Mehr также сообщило о работе средств противовоздушной обороны в центральной части Тегерана.
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e8be3a45051c8b9d76623f5224eb28a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тегеран (город), иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Тегеран (город), Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана

ПВО Ирана сбила несколько беспилотников в южной части Тегерана

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. ПВО Ирана сбили несколько беспилотников в южный части Тегерана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военных.
По его данным, один беспилотник был сбит в округе Рей на юге столицы, ещё два мини-дрона - рядом с нефтеперерабатывающим заводом Тегерана.
Позже агентство Mehr также сообщило о работе средств противовоздушной обороны в центральной части Тегерана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
Тегеран (город)ИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала