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СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана - РИА Новости, 20.06.2025
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана
ПВО Ирана сбили несколько беспилотников в южный части Тегерана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военных. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:25:00+03:00
2025-06-20T09:25:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. ПВО Ирана сбили несколько беспилотников в южный части Тегерана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военных. По его данным, один беспилотник был сбит в округе Рей на юге столицы, ещё два мини-дрона - рядом с нефтеперерабатывающим заводом Тегерана.Позже агентство Mehr также сообщило о работе средств противовоздушной обороны в центральной части Тегерана.
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тегеран (город), иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Тегеран (город), Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники в южной части Тегерана
ПВО Ирана сбила несколько беспилотников в южной части Тегерана