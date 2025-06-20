https://ria.ru/20250620/iran-2024067464.html

Песков рассказал о возможной реакции России на убийство лидера Ирана

Песков рассказал о возможной реакции России на убийство лидера Ирана - РИА Новости, 20.06.2025

Песков рассказал о возможной реакции России на убийство лидера Ирана

Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будет очень негативной, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:01:00+03:00

2025-06-20T00:01:00+03:00

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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будет очень негативной, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."Очень отрицательно, мы это решительно осудим", - заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ.В четверг Песков в интервью телеканалу RT заявил, что Россия знает о сообщениях американской разведки о том, что США не располагают доказательствами наличия у Ирана в прошлом ядерного оружия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, али хаменеи, сша, в мире