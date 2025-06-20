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Песков рассказал о возможной реакции России на убийство лидера Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
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00:01 20.06.2025 (обновлено: 00:18 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/iran-2024067464.html
Песков рассказал о возможной реакции России на убийство лидера Ирана
Песков рассказал о возможной реакции России на убийство лидера Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал о возможной реакции России на убийство лидера Ирана
Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будет очень негативной, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:01:00+03:00
2025-06-20T00:18:00+03:00
россия
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
али хаменеи
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будет очень негативной, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."Очень отрицательно, мы это решительно осудим", - заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ.В четверг Песков в интервью телеканалу RT заявил, что Россия знает о сообщениях американской разведки о том, что США не располагают доказательствами наличия у Ирана в прошлом ядерного оружия.
https://ria.ru/20250619/iran-2023743472.html
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россия, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, али хаменеи, сша, в мире
Россия, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, Али Хаменеи, США, В мире
Песков рассказал о возможной реакции России на убийство лидера Ирана

Песков: реакция России на возможное убийство лидера Ирана была бы негативной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будет очень негативной, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.
"Очень отрицательно, мы это решительно осудим", - заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ.
В четверг Песков в интервью телеканалу RT заявил, что Россия знает о сообщениях американской разведки о том, что США не располагают доказательствами наличия у Ирана в прошлом ядерного оружия.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин отказался обсуждать возможность убийства лидера Ирана Израилем
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РоссияИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДмитрий ПесковАли ХаменеиСШАВ мире
 
 
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