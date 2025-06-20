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Путин поздравил регионы, лидирующие в рейтинге состояния инвестклимата - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:55 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/investklimat-2024300021.html
Путин поздравил регионы, лидирующие в рейтинге состояния инвестклимата
Путин поздравил регионы, лидирующие в рейтинге состояния инвестклимата - РИА Новости, 20.06.2025
Путин поздравил регионы, лидирующие в рейтинге состояния инвестклимата
Президент РФ Владимир Путин поздравил регионы, лидирующие в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно готовит Агентство... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:55:00+03:00
2025-06-20T16:55:00+03:00
пмэф-2025
россия
москва
нижегородская область
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил регионы, лидирующие в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). В пятницу в рамках форума АСИ традиционно презентовало результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Москва в седьмой раз заняла первое место, второе место делят Нижегородская область и Татарстан, на третьем месте - Московская область и Башкирия. "Я поздравляю коллег, региональные команды с этим результатом и желаю всем регионам дальнейшего успеха в этой важной сфере", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Как отметил президент, теперь рейтинг охватывает большее количество показателей и стал более детальным и информативным. Путин также подчеркнул, что планка лидерства в рейтинге постоянно повышается. "В работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться. Надо постоянно смотреть вперед, ставить новые задачи", - заключил глава государства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/putin-2024287941.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024282886.html
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россия, москва, нижегородская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
ПМЭФ-2025, Россия, Москва, Нижегородская область, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поздравил регионы, лидирующие в рейтинге состояния инвестклимата

Путин поздравил регионы, лидирующие в нацрейтинге состояния инвестклимата

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил регионы, лидирующие в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
В пятницу в рамках форума АСИ традиционно презентовало результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Москва в седьмой раз заняла первое место, второе место делят Нижегородская область и Татарстан, на третьем месте - Московская область и Башкирия.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин: занятость в отраслях высокотехнологичной экономики в России растет
Вчера, 16:33
"Я поздравляю коллег, региональные команды с этим результатом и желаю всем регионам дальнейшего успеха в этой важной сфере", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Как отметил президент, теперь рейтинг охватывает большее количество показателей и стал более детальным и информативным.
Путин также подчеркнул, что планка лидерства в рейтинге постоянно повышается.
"В работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться. Надо постоянно смотреть вперед, ставить новые задачи", - заключил глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин рассказал, на чем должна базироваться конкурентоспособность экономики
Вчера, 16:22
 
ПМЭФ-2025РоссияМоскваНижегородская областьВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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