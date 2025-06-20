https://ria.ru/20250620/investklimat-2024300021.html

Путин поздравил регионы, лидирующие в рейтинге состояния инвестклимата

Путин поздравил регионы, лидирующие в рейтинге состояния инвестклимата - РИА Новости, 20.06.2025

Путин поздравил регионы, лидирующие в рейтинге состояния инвестклимата

Президент РФ Владимир Путин поздравил регионы, лидирующие в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно готовит Агентство... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:55:00+03:00

2025-06-20T16:55:00+03:00

2025-06-20T16:55:00+03:00

пмэф-2025

россия

москва

нижегородская область

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил регионы, лидирующие в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). В пятницу в рамках форума АСИ традиционно презентовало результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Москва в седьмой раз заняла первое место, второе место делят Нижегородская область и Татарстан, на третьем месте - Московская область и Башкирия. "Я поздравляю коллег, региональные команды с этим результатом и желаю всем регионам дальнейшего успеха в этой важной сфере", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Как отметил президент, теперь рейтинг охватывает большее количество показателей и стал более детальным и информативным. Путин также подчеркнул, что планка лидерства в рейтинге постоянно повышается. "В работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться. Надо постоянно смотреть вперед, ставить новые задачи", - заключил глава государства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024287941.html

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россия, москва, нижегородская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)