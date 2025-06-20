https://ria.ru/20250620/investklimat-2024248579.html

Челябинская область заняла 5-е место в рейтинге инвестклимата регионов

Челябинская область заняла 5-е место в рейтинге инвестклимата регионов - РИА Новости, 20.06.2025

Челябинская область заняла 5-е место в рейтинге инвестклимата регионов

Челябинская область улучшила позиции в Национальном рейтинге инвестпривлекательности субъектов России и заняла по итогам 2024 года пятое место, сообщила в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:17:00+03:00

2025-06-20T15:17:00+03:00

2025-06-20T15:17:00+03:00

челябинская область

челябинская область

россия

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Челябинская область улучшила позиции в Национальном рейтинге инвестпривлекательности субъектов России и заняла по итогам 2024 года пятое место, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. На ПМЭФ Агентство стратегических инициатив презентовало результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Это инструмент комплексного анализа факторов, влияющих на создание благоприятной деловой среды в регионах, и оценки качества предоставления услуг всеми органами госвласти и институтами развития. Челябинская область по итогам 2024 года заняла пятое место, поднявшись вверх на 5 позиций. "Высокие позиции в рейтинге – это не просто отражение серьезной командной работы, которая ведется в регионе последние несколько лет. Самое важное – это положительная обратная связь о проделанной работе от главных участников инвестиционной деятельности – непосредственно от бизнеса. Развитие предпринимательства и привлечение инвестиций в регион для нас носит социальный характер: успешный и ответственный бизнес создает рабочие места, пополняет налоговую базу – основу всех проектов развития, вкладывается в территории. Ключевой приоритет в этой работе – повышение качества жизни и благосостояния южноуральцев", – цитирует пресс-служба слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера. По данным пресс-службы, результаты ежегодного нацрейтинга подтверждают, что несмотря на внешние вызовы, экономика Челябинской области продолжает развиваться: предприятия реализуют большое количество инвестиционных проектов, осваивают новые ниши – как в традиционных, так и в новых для региона отраслях, продолжают повышать производительность труда, создают новые рабочие места, находят источники инвестиций. Правительство Челябинской области реализует комплекс мер поддержки бизнеса, направленный на улучшение делового климата и стимулирование инвестактивности, отмечается в сообщении. Благодаря системной совместной работе бизнеса и органов власти по итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области составил почти 550 млрд рублей с ростом на 14% к 2023 году в сопоставимых ценах, добавляется в сообщении. В числе значимых проектов, реализованных в прошлом году: запуск новой коксовой батареи ММК, "Завода роботов", второго конвейера автомобильного завода "Урал", племенного репродуктора компании "Ситно", комплекса по переработке гречихи предприятия "Ресурс" (бренд "Увелка"), отмечает правительство. Также продолжается реализация социально значимых проектов: парк "Притяжение" в Магнитогорске, "РМК-Арена", крытый футбольный манеж, а также Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске, уточняется в сообщении. Так, по данным пресс-службы, для повышения инвестиционной привлекательности Челябинской области региональное правительство совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления, институтами развития, общественными, деловыми объединениями и предпринимательским сообществом реализует комплексные меры поддержки бизнеса. В том числе предоставляются налоговые льготы и совершенствуется региональное законодательство для расширения категорий их получателей. Поддержка в реализации инвестпроектов осуществляется в рамках территорий опережающего развития, индустриальных (промышленных) парков и промышленных кластеров. Создана особая экономическая зона "Южноуральская" в Красноармейском округе, осуществляется сопровождение инвестпроектов в режиме "одного окна" на базе центра "Мой бизнес". Также для создания единых, понятных и прозрачных правил работы с инвесторами внедрен региональный инвестиционный стандарт. В этом году Челябинская область вошла в топ-5 субъектов, подтвердивших реализацию регстандарта в 2025 году в высоком качестве, также поднявшись на 5 позиций, отмечает пресс-служба. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, представляя результаты рейтинга, отметил, что по сравнению с прошлым годом свой инвестиционный индекс улучшили 57 регионов, а средний индекс по стране вырос на 1,13 п.п. "Важно отметить, что сокращается разрыв между регионами. Отстающие внедряют опыт лучших, и такая практика — хороший момент для улучшения инвестклимата. Если в целом смотреть на результаты рейтинга, то по 70% показателей отмечается положительная динамика", - сказал Новак. По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, в конце 2024 года была утверждена обновленная методология рейтинга - увеличилось количество показателей, как и раньше, они представлены опросными и статистическими метриками. В новой структуре реализована углубленная детализация показателей по большинству сюжетов, отметила она. "Методология охватывает все стороны ведения бизнеса, которые прямо или косвенно зависят от качества работы региональных инвестиционных команд. Количество показателей выросло с 70 до 110. Количество направлений – до 8, они отражают пользовательский путь инвестора: это "Недвижимость", "Инженерные сети и коммуникации", "Защита бизнеса", "Меры поддержки бизнеса", "Экспортная деятельность", "Инфраструктура, технологии и связь", "Кадровые и трудовые ресурсы", "Развитие рынка и конкуренции", - сказала она в ходе презентации рейтинга. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/roboty-2024104705.html

https://ria.ru/20250619/kampus-2023882795.html

https://ria.ru/20250605/vodosnabzhenie-2021126531.html

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челябинская область, россия, алексей текслер