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Любимова рассказала о культурной программе для гостей "Интервидения" - РИА Новости, 20.06.2025
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Культура
 
09:43 20.06.2025 (обновлено: 10:50 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/intervidenie-2024109609.html
Любимова рассказала о культурной программе для гостей "Интервидения"
Любимова рассказала о культурной программе для гостей "Интервидения" - РИА Новости, 20.06.2025
Любимова рассказала о культурной программе для гостей "Интервидения"
Министерство культуры России готовит культурную программу для гостей столицы, которые приедут в Москву на музыкальный конкурс "Интервидение" в сентябре,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:43:00+03:00
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культура
россия
москва
азербайджан
ольга любимова
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Министерство культуры России готовит культурную программу для гостей столицы, которые приедут в Москву на музыкальный конкурс "Интервидение" в сентябре, сообщила в интервью РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Минкультуры России со своей стороны готовит культурную программу для зарубежных гостей, чтобы продемонстрировать им самые удивительные и интересные достопримечательности нашей столицы", - поделилась глава ведомства. Министр напомнила, что на первое "Интервидение" приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Читайте полный текст интервью Ольги Любимовой &gt;&gt;
https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022454326.html
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россия, москва, азербайджан, ольга любимова, владимир путин, shaman (ярослав дронов)
Культура, Россия, Москва, Азербайджан, Ольга Любимова, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Любимова рассказала о культурной программе для гостей "Интервидения"

Любимова: Минкультуры готовит программу для зарубежных гостей "Интервидения"

© Александр ВильфМинистр культуры России Ольга Любимова в рамках ПМЭФ-2025
Министр культуры России Ольга Любимова в рамках ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Александр Вильф
Министр культуры России Ольга Любимова в рамках ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Министерство культуры России готовит культурную программу для гостей столицы, которые приедут в Москву на музыкальный конкурс "Интервидение" в сентябре, сообщила в интервью РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Минкультуры России со своей стороны готовит культурную программу для зарубежных гостей, чтобы продемонстрировать им самые удивительные и интересные достопримечательности нашей столицы", - поделилась глава ведомства.
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Министр напомнила, что на первое "Интервидение" приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Ольги Любимовой >>
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КультураРоссияМоскваАзербайджанОльга ЛюбимоваВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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