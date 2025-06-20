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Хинштейн рассказал о помощи жителям приграничных территорий Курской области
Хинштейн рассказал о помощи жителям приграничных территорий Курской области - РИА Новости, 20.06.2025
Хинштейн рассказал о помощи жителям приграничных территорий Курской области
Порядка 10 миллиардов рублей ежемесячно выделяется из федерального бюджета на помощь жителям приграничных территорий Курской области, сообщил РИА Новости на... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:40:00+03:00
2025-06-20T07:40:00+03:00
2025-06-20T07:40:00+03:00
курская область
александр хинштейн
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Порядка 10 миллиардов рублей ежемесячно выделяется из федерального бюджета на помощь жителям приграничных территорий Курской области, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Могу сказать, что приблизительно ежемесячно федеральный бюджет выделяет средства на помощь и поддержку жителей порядка десяти миллиардов рублей. Это и выплаты 65 тысяч рублей, которые получают у нас свыше 114 тысяч (человек - ред.), это сертификаты на жилье взамен утраченного, это компенсация аренды жилья 20-40 тысяч, это компенсация двух третей за простой работникам, работодателям. Это другие выплаты, которые есть", - сообщил Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какой объем средств выделяется региону для поддержки жителей приграничных населенных пунктов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250426/rasporyazhenie-2013553135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Общество
Хинштейн рассказал о помощи жителям приграничных территорий Курской области
На помощь жителям Курской области ежемесячно выделяют десять миллиардов рублей