https://ria.ru/20250620/hinshtejn-2024090944.html

Хинштейн рассказал о помощи жителям приграничных территорий Курской области

Хинштейн рассказал о помощи жителям приграничных территорий Курской области - РИА Новости, 20.06.2025

Хинштейн рассказал о помощи жителям приграничных территорий Курской области

Порядка 10 миллиардов рублей ежемесячно выделяется из федерального бюджета на помощь жителям приграничных территорий Курской области, сообщил РИА Новости на... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:40:00+03:00

2025-06-20T07:40:00+03:00

2025-06-20T07:40:00+03:00

курская область

александр хинштейн

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020104898_0:345:859:828_1920x0_80_0_0_2cf84971f4df0b87a8b0b5467ae4c2e0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Порядка 10 миллиардов рублей ежемесячно выделяется из федерального бюджета на помощь жителям приграничных территорий Курской области, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Могу сказать, что приблизительно ежемесячно федеральный бюджет выделяет средства на помощь и поддержку жителей порядка десяти миллиардов рублей. Это и выплаты 65 тысяч рублей, которые получают у нас свыше 114 тысяч (человек - ред.), это сертификаты на жилье взамен утраченного, это компенсация аренды жилья 20-40 тысяч, это компенсация двух третей за простой работникам, работодателям. Это другие выплаты, которые есть", - сообщил Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какой объем средств выделяется региону для поддержки жителей приграничных населенных пунктов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250426/rasporyazhenie-2013553135.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, александр хинштейн, общество