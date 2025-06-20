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Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
05:16 20.06.2025 (обновлено: 10:48 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/hinshtejn-2024082770.html
Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область
Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 20.06.2025
Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область
Предварительный ущерб в результате нападения ВСУ на Курскую область нельзя назвать, так как разрушения наносятся ежедневно, а поврежденные объекты около границы РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:16:00+03:00
2025-06-20T10:48:00+03:00
пмэф-2025
курская область
санкт-петербург
александр хинштейн
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Предварительный ущерб в результате нападения ВСУ на Курскую область нельзя назвать, так как разрушения наносятся ежедневно, а поврежденные объекты около границы посчитать невозможно, цифра будет неточной, заявил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). &quot;Ну во-первых, он (подсчет ущерба. — Прим. ред.) будет все равно неполным. Ну если каждый день у нас продолжает что-то или разрушаться, или получать серьезный ущерб, то есть любая цифра не будет полной — это первое. Второе — мы не можем посчитать то, что находится непосредственно около границы&quot;, — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли он назвать предварительный ущерб в результате нападений ВСУ на регион.ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250620/prigraniche-2024075014.html
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курская область, санкт-петербург, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
ПМЭФ-2025, Курская область, Санкт-Петербург, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область

Хинштейн: предварительный ущерб от атак ВСУ на Курскую область нельзя назвать

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Предварительный ущерб в результате нападения ВСУ на Курскую область нельзя назвать, так как разрушения наносятся ежедневно, а поврежденные объекты около границы посчитать невозможно, цифра будет неточной, заявил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«

"Ну во-первых, он (подсчет ущерба. — Прим. ред.) будет все равно неполным. Ну если каждый день у нас продолжает что-то или разрушаться, или получать серьезный ущерб, то есть любая цифра не будет полной — это первое. Второе — мы не можем посчитать то, что находится непосредственно около границы", — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли он назвать предварительный ущерб в результате нападений ВСУ на регион.

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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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