https://ria.ru/20250620/hinshtejn-2024082770.html

Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область

Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 20.06.2025

Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область

Предварительный ущерб в результате нападения ВСУ на Курскую область нельзя назвать, так как разрушения наносятся ежедневно, а поврежденные объекты около границы РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:16:00+03:00

2025-06-20T05:16:00+03:00

2025-06-20T10:48:00+03:00

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Предварительный ущерб в результате нападения ВСУ на Курскую область нельзя назвать, так как разрушения наносятся ежедневно, а поврежденные объекты около границы посчитать невозможно, цифра будет неточной, заявил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Ну во-первых, он (подсчет ущерба. — Прим. ред.) будет все равно неполным. Ну если каждый день у нас продолжает что-то или разрушаться, или получать серьезный ущерб, то есть любая цифра не будет полной — это первое. Второе — мы не можем посчитать то, что находится непосредственно около границы", — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли он назвать предварительный ущерб в результате нападений ВСУ на регион.ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250620/prigraniche-2024075014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, санкт-петербург, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф