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Лидер "Хезболлах" заявил о праве на ответ в условиях агрессии против Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
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00:58 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/hezbolly-2024071009.html
Лидер "Хезболлах" заявил о праве на ответ в условиях агрессии против Ирана
Лидер "Хезболлах" заявил о праве на ответ в условиях агрессии против Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
Лидер "Хезболлах" заявил о праве на ответ в условиях агрессии против Ирана
Ливанское движение "Хезболлах" не намерено занимать нейтралитет в продолжающемся конфликте между Ираном и Израилем, шиитское сопротивление оставляет за собой... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:58:00+03:00
2025-06-20T00:58:00+03:00
в мире
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израиль
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рафаэль гросси
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крейг мюррей
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Бейрут, 20 июн - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не намерено занимать нейтралитет в продолжающемся конфликте между Ираном и Израилем, шиитское сопротивление оставляет за собой право действовать по собственному усмотрению, заявил лидер "Хезболлах" Наим Касем, выступая в эфире телеканала "Аль-Манар". "Мы не нейтральны. Мы открыто заявляем о нашей позиции — мы на стороне Ирана, его руководства и народа", — сказал Касем. По его словам, "Хезболлах" действует в ответ на агрессию Израиля и США, исходя из собственной оценки ситуации. "Мы поступаем так, как считаем нужным в противостоянии этой варварской израильско-американской агрессии",- отметил он. В четверг спецпредставитель США Томас Барак после встречи со спикером парламента Ливана Набихом Берри в Бейруте заявил, что любое участие ливанского движения "Хезболлах" в нынешнем вооруженном противостоянии между Ираном и Израилем станет "плохим решением". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иранпроявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250615/iran-2022980235.html
https://ria.ru/20240929/khezbolla-1975363173.html
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в мире, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, хезболла, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Хезболла, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лидер "Хезболлах" заявил о праве на ответ в условиях агрессии против Ирана

Лидер Хезболлах Касем назвал агрессию Израиля против Ирана варварской

© AP PhotoПоследствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля. Архивное фото
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Бейрут, 20 июн - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не намерено занимать нейтралитет в продолжающемся конфликте между Ираном и Израилем, шиитское сопротивление оставляет за собой право действовать по собственному усмотрению, заявил лидер "Хезболлах" Наим Касем, выступая в эфире телеканала "Аль-Манар".
"Мы не нейтральны. Мы открыто заявляем о нашей позиции — мы на стороне Ирана, его руководства и народа", — сказал Касем.
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке
15 июня, 17:12
По его словам, "Хезболлах" действует в ответ на агрессию Израиля и США, исходя из собственной оценки ситуации.
"Мы поступаем так, как считаем нужным в противостоянии этой варварской израильско-американской агрессии",- отметил он.
В четверг спецпредставитель США Томас Барак после встречи со спикером парламента Ливана Набихом Берри в Бейруте заявил, что любое участие ливанского движения "Хезболлах" в нынешнем вооруженном противостоянии между Ираном и Израилем станет "плохим решением".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Хезболла" заявила об обстреле города Цфат в Израиле
29 сентября 2024, 17:17
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иранпроявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Устранение лидера Ирана стало бы благом, заявил президент Израиля Герцог
00:54
 
В миреИранИзраильСШАРафаэль ГроссиДональд ТрампКрейг МюррейХезболлаМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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