Лидер "Хезболлах" заявил о праве на ответ в условиях агрессии против Ирана
Лидер Хезболлах Касем назвал агрессию Израиля против Ирана варварской
© AP PhotoПоследствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля
© AP Photo
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля. Архивное фото
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Бейрут, 20 июн - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не намерено занимать нейтралитет в продолжающемся конфликте между Ираном и Израилем, шиитское сопротивление оставляет за собой право действовать по собственному усмотрению, заявил лидер "Хезболлах" Наим Касем, выступая в эфире телеканала "Аль-Манар".
"Мы не нейтральны. Мы открыто заявляем о нашей позиции — мы на стороне Ирана, его руководства и народа", — сказал Касем.
"Мы поступаем так, как считаем нужным в противостоянии этой варварской израильско-американской агрессии",- отметил он.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
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Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иранпроявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.