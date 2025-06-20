https://ria.ru/20250620/grossi-2024097678.html

Отчет МАГАТЭ не мог быть основанием для атак на Иран, заявил Гросси

Отчет МАГАТЭ не мог быть основанием для атак на Иран, заявил Гросси - РИА Новости, 20.06.2025

Отчет МАГАТЭ не мог быть основанием для атак на Иран, заявил Гросси

Отчет МАГАТЭ не может быть основанием для военных действий в отношении Ирана, в нем не содержится принципиально новых выводов или указаний на якобы возможность... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:56:00+03:00

2025-06-20T08:56:00+03:00

2025-06-20T09:32:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Отчет МАГАТЭ не может быть основанием для военных действий в отношении Ирана, в нем не содержится принципиально новых выводов или указаний на якобы возможность создания Тегераном ядерного оружия, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.Ранее Совет управляющих МАГАТЭ до ударов Израиля по Ирану принял резолюцию, в которой впервые за 20 лет обвинил Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, а также отсутствии должного сотрудничества с МАГАТЭ, в частности по вопросу незадекларированной деятельности в сфере атома и незадекларированных ядерных материалов, имевших место до начала 2000-х годов. Власти Ирана до резолюции отмечали, что им приписывают старые претензии, а также говорили, что не вели какой-либо незадекларированной деятельности. Инспекторы МАГАТЭ не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия, но ситуация все равно вызывает тревогу, заявил ранее Гросси."Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия - это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. Кроме того, то, что мы сказали в этом отчете, не было в сущности не новым... В этом отчете я также заявил, что на данный момент у нас нет никаких указаний на то, что в Иране существует систематическая программа для создания и производства ядерного оружия..., у нас нет никаких доказательств того, что это происходит в Иране", - заявил Гросси в эфире телеканала CNN.Глава МАГАТЭ добавил, что в начале 2000-х в Иране фиксировали некоторую деятельность, которая могла рассматриваться как связанная с вопросом создания ядерного оружия, однако сейчас такого нет. При этом гендиректор Агентства заявил, что Иран "не отвечает на все" вопросы МАГАТЭ, что вызывает их озабоченность."Это происходило в прошлом, мы не видим этого сейчас. Поэтому разговоры о том, сколько времени может это занять, будет чистой спекуляцией", - указал Гросси.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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магатэ, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, тегеран (город), рафаэль гросси, дональд трамп, казем джалали