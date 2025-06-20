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Госдеп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
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22:21 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/gosdep-2024417747.html
Госдеп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине
Госдеп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
Госдеп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине
США сохраняют надежду на урегулирование конфликта на Украине и остаются вовлечены в мирные усилия, заявила в пятницу официальный представитель американского... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:21:00+03:00
2025-06-20T22:21:00+03:00
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владимир мединский
дмитрий песков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США сохраняют надежду на урегулирование конфликта на Украине и остаются вовлечены в мирные усилия, заявила в пятницу официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс. "Мы продолжаем надеяться, работать и наблюдать за тем, как в настоящее время идут переговоры между двумя сторонами. Как и любые другие переговоры, они могут меняться в ту или иную сторону. Такова на данный момент наша позиция", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя переговоры России и Украины. Брюс добавила, что "Америка остается вовлечена" в усилия по урегулированию. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021766008.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Госдеп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине

Госдеп: США сохраняют надежду на урегулирование конфликта на Украине

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США сохраняют надежду на урегулирование конфликта на Украине и остаются вовлечены в мирные усилия, заявила в пятницу официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс.
"Мы продолжаем надеяться, работать и наблюдать за тем, как в настоящее время идут переговоры между двумя сторонами. Как и любые другие переговоры, они могут меняться в ту или иную сторону. Такова на данный момент наша позиция", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя переговоры России и Украины.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной
9 июня, 12:49
Брюс добавила, что "Америка остается вовлечена" в усилия по урегулированию.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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