https://ria.ru/20250620/gosdep-2024417747.html

Госдеп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине

Госдеп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 20.06.2025

Госдеп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине

США сохраняют надежду на урегулирование конфликта на Украине и остаются вовлечены в мирные усилия, заявила в пятницу официальный представитель американского... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:21:00+03:00

2025-06-20T22:21:00+03:00

2025-06-20T22:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США сохраняют надежду на урегулирование конфликта на Украине и остаются вовлечены в мирные усилия, заявила в пятницу официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс. "Мы продолжаем надеяться, работать и наблюдать за тем, как в настоящее время идут переговоры между двумя сторонами. Как и любые другие переговоры, они могут меняться в ту или иную сторону. Такова на данный момент наша позиция", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя переговоры России и Украины. Брюс добавила, что "Америка остается вовлечена" в усилия по урегулированию. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021766008.html

https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021511708.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины