https://ria.ru/20250620/glonass-2024374068.html

Самарская область подключит авиабеспилотники к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Самарская область подключит авиабеспилотники к "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 20.06.2025

Самарская область подключит авиабеспилотники к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Самарская область будет сотрудничать с АО "ГЛОНАСС" в развитии гражданской беспилотной авиации на основе российских технологий; соответствующее соглашение... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:04:00+03:00

2025-06-20T19:04:00+03:00

2025-06-20T19:04:00+03:00

самарская область

россия

эра-глонасс

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Самарская область будет сотрудничать с АО "ГЛОНАСС" в развитии гражданской беспилотной авиации на основе российских технологий; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2025, сообщает компания. Подписи под документом поставили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. Соглашение предполагает участие Самарской области в тестировании и внедрении единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемой на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Проект реализуется в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина и нацелен на ускорение внедрения беспилотной авиации и формирование инструмента для смягчения региональных ограничений на полеты. "Самарская область заинтересована во внедрении современных навигационно-информационных и телекоммуникационных решений для технологического обеспечения развития транспортного комплекса, и в особенности для сферы беспилотных авиационных систем, в которой наш регион является передовым субъектом Российской Федерации. Мы будем сотрудничать по вопросам развития автотранспортной отрасли и гражданской беспилотной авиации, применяя сервисы и технологии компании АО "ГЛОНАСС". Внедрение передовых разработок обеспечит удобство и безопасность пользователей и операторов наземного транспорта и беспилотных систем Самарской области", – приводятся в сообщении слова Федорищева. В свою очередь, Райкевич также отметил, что Самарская область – один из регионов-лидеров по разработке и внедрению беспилотных авиационных систем. "На территории Самарской области мы уже протестировали платформу онлайн-мониторинга полетов авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" и передачу данных в доверенной среде критической информационной инфраструктуры — госорганам, в систему предоставления планов полетов, подключение к нам беспилотников разных производителей и эксплуатантов, в частности "Транспорта Будущего", и всех ведущих коммерческих платформ. Эта работа стала фундаментом единой системы идентификации, которую мы продолжим отрабатывать вместе с Самарской областью, региональными компаниями и научно-производственным центром", — подчеркнул Райкевич.

https://ria.ru/20250620/kamaz-2024299415.html

https://ria.ru/20250619/glonass-2024017901.html

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самарская область, россия, эра-глонасс