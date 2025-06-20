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Генпрокуратура проконтролирует возвращение западных компаний в Россию - РИА Новости, 20.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:18 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/genprokuratura-2024177480.html
Генпрокуратура проконтролирует возвращение западных компаний в Россию
Генпрокуратура проконтролирует возвращение западных компаний в Россию - РИА Новости, 20.06.2025
Генпрокуратура проконтролирует возвращение западных компаний в Россию
Генеральная прокуратура РФ будет контролировать, на каких условиях будут возвращаться в РФ западные компании, и не допустит нарушения прав отечественных... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:18:00+03:00
2025-06-20T12:18:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ будет контролировать, на каких условиях будут возвращаться в РФ западные компании, и не допустит нарушения прав отечественных предпринимателей, заявил на ПМЭФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Мы будем смотреть, кто будет приходить - иностранные партнеры, которые уже ушли, некрасиво поступили - на каких условиях они будут приходить. И обязательно будем смотреть, чтобы условия, по которым наш бизнес (работает - ред.), были лучше. По крайней мере, чтобы права наших предпринимателей не нарушались", - сказал Краснов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура проконтролирует возвращение западных компаний в Россию

Генпрокуратура будет следить за возвращением в Россию западных компаний

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгорь Краснов на ПМЭФ-2025
Игорь Краснов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игорь Краснов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ будет контролировать, на каких условиях будут возвращаться в РФ западные компании, и не допустит нарушения прав отечественных предпринимателей, заявил на ПМЭФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"Мы будем смотреть, кто будет приходить - иностранные партнеры, которые уже ушли, некрасиво поступили - на каких условиях они будут приходить. И обязательно будем смотреть, чтобы условия, по которым наш бизнес (работает - ред.), были лучше. По крайней мере, чтобы права наших предпринимателей не нарушались", - сказал Краснов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов, заявил Мантуров
14 июня, 05:59
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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