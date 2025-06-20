https://ria.ru/20250620/genprokuratura-2024177480.html

Генпрокуратура проконтролирует возвращение западных компаний в Россию

Генпрокуратура проконтролирует возвращение западных компаний в Россию - РИА Новости, 20.06.2025

Генпрокуратура проконтролирует возвращение западных компаний в Россию

Генеральная прокуратура РФ будет контролировать, на каких условиях будут возвращаться в РФ западные компании, и не допустит нарушения прав отечественных... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:18:00+03:00

2025-06-20T12:18:00+03:00

2025-06-20T12:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ будет контролировать, на каких условиях будут возвращаться в РФ западные компании, и не допустит нарушения прав отечественных предпринимателей, заявил на ПМЭФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Мы будем смотреть, кто будет приходить - иностранные партнеры, которые уже ушли, некрасиво поступили - на каких условиях они будут приходить. И обязательно будем смотреть, чтобы условия, по которым наш бизнес (работает - ред.), были лучше. По крайней мере, чтобы права наших предпринимателей не нарушались", - сказал Краснов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250614/manturov-2022751038.html

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экономика, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф