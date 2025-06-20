https://ria.ru/20250620/garbuzov-2024150875.html
Гарбузов: офсеты создали порядка 150 тысяч квадратных метров фарминдустрий
Гарбузов: офсеты создали порядка 150 тысяч квадратных метров фарминдустрий - РИА Новости, 20.06.2025
Гарбузов: офсеты создали порядка 150 тысяч квадратных метров фарминдустрий
Благодаря офсетным договорам в отрасли фармацевтики в Москве появится около 150 тысяч квадратных метров современных фармацевтических производств, сообщил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:50:00+03:00
2025-06-20T11:50:00+03:00
2025-06-20T11:50:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
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россия
анатолий гарбузов
биокад
р-фарм
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Благодаря офсетным договорам в отрасли фармацевтики в Москве появится около 150 тысяч квадратных метров современных фармацевтических производств, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.Он добавил, что офсетные договоры со столицей обеспечивают предпринимательству сбыт товаров на срок до 10 лет."Офсетный контракт – это эффективный инструмент локализации в столице импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он указал, что такие договоры гарантируют импортонезависимость страны, а также лекарственную безопасность. Ведь по офсетам компании должны пользоваться фармацевтической субстанцией отечественного производства.При помощи данных контрактов в эксплуатацию ввели свыше 100 тысяч квадратных метров фармпроизводств, еще порядка 50 тысяч — строятся.Таким образом, в рамках офсетов предприятие "Биокад" начало выпуск препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний площадью порядка 43 тысяч квадратных метров.Предприятие "Р-Фарм" запустило выпуск лекарств для терапии онкологических, кардиологических и других заболеваний площадью свыше 30 тысяч квадратных метров."Велфарм-М" в 2025 году организовала поставки кардиопротективных, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных препаратов. По офсетному договору компания начала в столице России выпуск лекарств площадью порядка 34 тысяч квадратных метров.Все упомянутые компании находятся на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" и являются резидентами ОЭЗ.Свыше 30 офсетных договоров было подписано в столице с 2017 года. Из них порядка 25% — это офсеты из фарминдустрии.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023879351.html
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экономика, москва, россия, анатолий гарбузов, биокад, р-фарм
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Россия, Анатолий Гарбузов, Биокад, Р-фарм
Гарбузов: офсеты создали порядка 150 тысяч квадратных метров фарминдустрий
Гарбузов: офсеты создали около 150 тысяч квадратных метров фармпроизводств
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Благодаря офсетным договорам в отрасли фармацевтики в Москве появится около 150 тысяч квадратных метров современных фармацевтических производств, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Он добавил, что офсетные договоры со столицей обеспечивают предпринимательству сбыт товаров на срок до 10 лет.
"Офсетный контракт – это эффективный инструмент локализации в столице импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Он указал, что такие договоры гарантируют импортонезависимость страны, а также лекарственную безопасность. Ведь по офсетам компании должны пользоваться фармацевтической субстанцией отечественного производства.
При помощи данных контрактов в эксплуатацию ввели свыше 100 тысяч квадратных метров фармпроизводств, еще порядка 50 тысяч — строятся.
Таким образом, в рамках офсетов предприятие "Биокад" начало выпуск препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний площадью порядка 43 тысяч квадратных метров.
Предприятие "Р-Фарм" запустило выпуск лекарств для терапии онкологических, кардиологических и других заболеваний площадью свыше 30 тысяч квадратных метров.
"Велфарм-М" в 2025 году организовала поставки кардиопротективных, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных препаратов. По офсетному договору компания начала в столице России выпуск лекарств площадью порядка 34 тысяч квадратных метров.
Все упомянутые компании находятся на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" и являются резидентами ОЭЗ.
Свыше 30 офсетных договоров было подписано в столице с 2017 года. Из них порядка 25% — это офсеты из фарминдустрии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.