https://ria.ru/20250620/garbuzov-2024150875.html

Гарбузов: офсеты создали порядка 150 тысяч квадратных метров фарминдустрий

Гарбузов: офсеты создали порядка 150 тысяч квадратных метров фарминдустрий - РИА Новости, 20.06.2025

Гарбузов: офсеты создали порядка 150 тысяч квадратных метров фарминдустрий

Благодаря офсетным договорам в отрасли фармацевтики в Москве появится около 150 тысяч квадратных метров современных фармацевтических производств, сообщил... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:50:00+03:00

2025-06-20T11:50:00+03:00

2025-06-20T11:50:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

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анатолий гарбузов

биокад

р-фарм

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Благодаря офсетным договорам в отрасли фармацевтики в Москве появится около 150 тысяч квадратных метров современных фармацевтических производств, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.Он добавил, что офсетные договоры со столицей обеспечивают предпринимательству сбыт товаров на срок до 10 лет."Офсетный контракт – это эффективный инструмент локализации в столице импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он указал, что такие договоры гарантируют импортонезависимость страны, а также лекарственную безопасность. Ведь по офсетам компании должны пользоваться фармацевтической субстанцией отечественного производства.При помощи данных контрактов в эксплуатацию ввели свыше 100 тысяч квадратных метров фармпроизводств, еще порядка 50 тысяч — строятся.Таким образом, в рамках офсетов предприятие "Биокад" начало выпуск препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний площадью порядка 43 тысяч квадратных метров.Предприятие "Р-Фарм" запустило выпуск лекарств для терапии онкологических, кардиологических и других заболеваний площадью свыше 30 тысяч квадратных метров."Велфарм-М" в 2025 году организовала поставки кардиопротективных, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных препаратов. По офсетному договору компания начала в столице России выпуск лекарств площадью порядка 34 тысяч квадратных метров.Все упомянутые компании находятся на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" и являются резидентами ОЭЗ.Свыше 30 офсетных договоров было подписано в столице с 2017 года. Из них порядка 25% — это офсеты из фарминдустрии.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023879351.html

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экономика, москва, россия, анатолий гарбузов, биокад, р-фарм