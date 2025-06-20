https://ria.ru/20250620/fradkov-2024383692.html

Фрадков: для спецтеха нужен адаптивный механизм финансирования

Фрадков: для спецтеха нужен адаптивный механизм финансирования - РИА Новости, 20.06.2025

Фрадков: для спецтеха нужен адаптивный механизм финансирования

Быстро меняющиеся технологические решения спецтеха требуют нового адаптивного механизма финансирования, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков во время панельной РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:35:00+03:00

2025-06-20T19:35:00+03:00

2025-06-20T19:35:00+03:00

пмэф-2025

петр фрадков

псб (банк псб)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Быстро меняющиеся технологические решения спецтеха требуют нового адаптивного механизма финансирования, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков во время панельной сессии "Технологии двойного назначения и будущее глобального лидерства" в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. "Нельзя быть технологическим лидером, просто потому что так положено. Ситуация меняется, решения в сфере высокотеха принимаются быстро – будь то крупная промышленность или малые предприятия. И быстрая реакция на меняющиеся обстоятельства в части технологического аспекта требует нестандартных механизмов финансирования – это, в частности, не прямое финансирование или вхождение в капитал отдельных компаний, а создание фонда фондов, который позволял бы точечно поддерживать отдельные решения с учетом их индивидуальных особенностей", – сказал Фрадков, его слова приводит пресс-служба банка. По его словам, требуется гибкий механизм подключения финансового инструмента под быстро меняющуюся реальность, при этом под каждую отраслевую технологию нужны сильные партнеры, в том числе и отраслевые. Банк готов внедрять такие решения и будет формировать экосистему для спецтеха. Также Фрадков затронул вопрос изменения ролевых моделей при использовании искусственного интеллекта, в частности, в технологиях двойного назначения, когда искусственный интеллект берет на себя функционал сбора информации и анализа, а человек задает рамки использования возможностей искусственного интеллекта. "Например, сфера развития беспилотных систем - видимо, человек должен определять рамки использования, правила игры при создании виртуальных полигонов, при виртуальном тестировании этих систем перспективных вооружений, потому что это другая экономикаика, другая стоимость принятия решений, а в итоге и другие системы финансирования и планирования с учетом индивидуальных особенностей", – резюмировал Фрадков. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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петр фрадков, псб (банк псб)