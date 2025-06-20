МАГАТЭ не располагает сведениями о повреждениях на объекте в Фордо в Иране
Гросси: у МАГАТЭ нет сведений о повреждениях на ядерном объекте в Фордо в Иране
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ООН, 20 июн – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии сейчас не располагает сведениями о повреждениях на ядерном объекте в Фордо в Иране, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Фордо является основным местом Ирана по обогащению урана до 60 процентов. На данный момент Агентству (МАГАТЭ - ред.) ничего не известно о каком-либо ущербе в Фордо", – сказал Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи.
В Израиле назвали основную цель в конфликте с Ираном
19 июня, 12:38
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.