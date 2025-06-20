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Филимонов: проведем "Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге"

Филимонов: проведем "Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге" - РИА Новости, 20.06.2025

Филимонов: проведем "Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге"

Губернатор Георгий Филимонов на ПМЭФ сообщил, что планирует провести масштабное мероприятие "Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:26:00+03:00

2025-06-20T10:26:00+03:00

2025-06-20T10:26:00+03:00

вологодская область

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Георгий Филимонов на ПМЭФ сообщил, что планирует провести масштабное мероприятие "Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге", сообщает пресс-служба вологодского правительства. В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча Филимонова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Пригласил Александра Дмитриевича принять участие в торжественной церемонии открытия "Дней Вологодской области в Санкт-Петербурге". Проведем фестиваль 1-2 августа на территории Петропавловской крепости. В программе – деловые мероприятия с ведущими туроператорами и комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, концерты, ярмарка народных промыслов и ярмарка вологодских продуктов", – сказал Филимонов. Беглов оценил работу правительства Вологодской области и отметил, что регион меняется в лучшую сторону. "Вологодская область показывает динамичное развитие в разных отраслях – промышленности, туризме, социальной сфере. Социальные программы, которые сегодня реализуются в Вологодской области, говорят о том, что правительство заботится о населении", – отметил губернатор Санкт-Петербурга, его слова приводятся на официальном сайте города. Также Филимонов выразил благодарность Беглову за возобновление социального проекта, в рамках которого запланировано участие Деда Мороза из Великого Устюга в новогодних мероприятиях в Санкт-Петербурге в декабре 2025 года. Еще одной темой обсуждения стало развитие сотрудничества в сфере инвестиций и туризма. "По итогам прошлого года общий объем инвестиций в основной капитал Вологодской области составил 250,4 миллиарда рублей. Мы вошли в пятерку лидирующих регионов страны по росту объема инвестиций. В феврале этого года впервые создали особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Вологодская" и прямо сейчас работаем над организацией ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Великом Устюге. Приглашаем компании Санкт-Петербурга стать резидентами ОЭЗ "Вологодская" и принять участие в реализации инвестпроектов по строительству объектов туристской индустрии на территории Вологодской области", – подчеркнул вологодский губернатор. Важным направлением стратегического сотрудничества между Вологодской областью и Санкт-Петербургом является оснащение автопарка электрического транспорта города Вологды. В ходе рабочей встречи достигли соглашения о безвозмездной передаче Вологодской области 10 троллейбусов. В прошлом году Санкт-Петербург передал столице Вологодчины 20 троллейбусов – это позволило полностью заменить изношенный подвижной состав на ряде маршрутов. В свою очередь, Вологодская область также направляет в Санкт-Петербург троллейбусы большой вместимости - поставки осуществляются с 2022 года.

https://ria.ru/20250619/etalon-2023987922.html

https://ria.ru/20250619/filimonov-2023925457.html

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экономика, вологодская область, санкт-петербург, великий устюг, георгий филимонов, александр беглов, дед мороз