https://ria.ru/20250620/festival-2024379070.html

Воины СВО примут участие в фестивале авторской песни "Русский характер"

Воины СВО примут участие в фестивале авторской песни "Русский характер" - РИА Новости, 20.06.2025

Воины СВО примут участие в фестивале авторской песни "Русский характер"

Директор фестиваля авторской песни "Русский характер", советник губернатора Владимирской области Алексей Маментьев рассказал, что среди исполнителей на... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:14:00+03:00

2025-06-20T19:14:00+03:00

2025-06-20T19:14:00+03:00

религия

владимирская область

религия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор фестиваля авторской песни "Русский характер", советник губернатора Владимирской области Алексей Маментьев рассказал, что среди исполнителей на фестивале, который начнется в конце июня, будут участники СВО. "Участники СВО будут, мы за этим следим. Они будут представлены и как гости, и как почетные гости, и как участники конкурса", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной фестивалю бардовской песни "Русский характер". На фестиваль, отметил он, пришло 427 заявок, из которых было отобрано 34. "География потрясающая. Здесь и Магнитогорск, и Хабаровск, и Киров, и Самара. Москва, Владимир, Нижний Новгород – и европейская часть, и Урало-Сибирский регион тоже присутствует. Очень много желающих приехать на этот фестиваль и поддержать, потому что фестиваль приурочен к началу Великой Отечественной войны: для нас это свеча памяти вечная, это не пустые слова", – сказал Маментьев. Концерт, добавил директор фестиваля, откроет православное духовенство. Фестиваль бардовской песни "Русский характер" состоится 27-28 июня в городе Вязники Владимирской области (город Вязники - родина знаменитого поэта Алексея Фатьянова и космонавта Валерия Кубасова). Фестиваль приурочен ко дню начала Великой Отечественной войны - 22 июня. Как отметил худрук фестиваля, поэт, автор песен Алексей Витаков, цель фестиваля - популяризация русского поэтического слова, русского художественного слова и русской музыки. Фестиваль, как ожидают организаторы, соберет любителей авторской песни со всей страны. В программе - выступления известных бардов и молодых исполнителей, мастер-классы, творческие встречи и конкурсы, выставки художественных работ, ярмарка ремесел, а также зоны для отдыха и общения.

https://ria.ru/20250620/forum-2024374709.html

https://ria.ru/20250620/kalendar-1984676783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимирская область, религия