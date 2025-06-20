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Воины СВО примут участие в фестивале авторской песни "Русский характер" - РИА Новости, 20.06.2025
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Религия
 
19:14 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/festival-2024379070.html
Воины СВО примут участие в фестивале авторской песни "Русский характер"
Воины СВО примут участие в фестивале авторской песни "Русский характер" - РИА Новости, 20.06.2025
Воины СВО примут участие в фестивале авторской песни "Русский характер"
Директор фестиваля авторской песни "Русский характер", советник губернатора Владимирской области Алексей Маментьев рассказал, что среди исполнителей на... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:14:00+03:00
2025-06-20T19:14:00+03:00
религия
владимирская область
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор фестиваля авторской песни "Русский характер", советник губернатора Владимирской области Алексей Маментьев рассказал, что среди исполнителей на фестивале, который начнется в конце июня, будут участники СВО. "Участники СВО будут, мы за этим следим. Они будут представлены и как гости, и как почетные гости, и как участники конкурса", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной фестивалю бардовской песни "Русский характер". На фестиваль, отметил он, пришло 427 заявок, из которых было отобрано 34. "География потрясающая. Здесь и Магнитогорск, и Хабаровск, и Киров, и Самара. Москва, Владимир, Нижний Новгород – и европейская часть, и Урало-Сибирский регион тоже присутствует. Очень много желающих приехать на этот фестиваль и поддержать, потому что фестиваль приурочен к началу Великой Отечественной войны: для нас это свеча памяти вечная, это не пустые слова", – сказал Маментьев. Концерт, добавил директор фестиваля, откроет православное духовенство. Фестиваль бардовской песни "Русский характер" состоится 27-28 июня в городе Вязники Владимирской области (город Вязники - родина знаменитого поэта Алексея Фатьянова и космонавта Валерия Кубасова). Фестиваль приурочен ко дню начала Великой Отечественной войны - 22 июня. Как отметил худрук фестиваля, поэт, автор песен Алексей Витаков, цель фестиваля - популяризация русского поэтического слова, русского художественного слова и русской музыки. Фестиваль, как ожидают организаторы, соберет любителей авторской песни со всей страны. В программе - выступления известных бардов и молодых исполнителей, мастер-классы, творческие встречи и конкурсы, выставки художественных работ, ярмарка ремесел, а также зоны для отдыха и общения.
https://ria.ru/20250620/forum-2024374709.html
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владимирская область, религия
Религия, Владимирская область, Религия

Воины СВО примут участие в фестивале авторской песни "Русский характер"

© Pixabay / Pixabay/ PexelsМужчина играет на гитаре
Мужчина играет на гитаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Pixabay / Pixabay/ Pexels
Мужчина играет на гитаре
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор фестиваля авторской песни "Русский характер", советник губернатора Владимирской области Алексей Маментьев рассказал, что среди исполнителей на фестивале, который начнется в конце июня, будут участники СВО.
"Участники СВО будут, мы за этим следим. Они будут представлены и как гости, и как почетные гости, и как участники конкурса", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной фестивалю бардовской песни "Русский характер".
На фестиваль, отметил он, пришло 427 заявок, из которых было отобрано 34.
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"География потрясающая. Здесь и Магнитогорск, и Хабаровск, и Киров, и Самара. Москва, Владимир, Нижний Новгород – и европейская часть, и Урало-Сибирский регион тоже присутствует. Очень много желающих приехать на этот фестиваль и поддержать, потому что фестиваль приурочен к началу Великой Отечественной войны: для нас это свеча памяти вечная, это не пустые слова", – сказал Маментьев.
Концерт, добавил директор фестиваля, откроет православное духовенство.
Фестиваль бардовской песни "Русский характер" состоится 27-28 июня в городе Вязники Владимирской области (город Вязники - родина знаменитого поэта Алексея Фатьянова и космонавта Валерия Кубасова). Фестиваль приурочен ко дню начала Великой Отечественной войны - 22 июня. Как отметил худрук фестиваля, поэт, автор песен Алексей Витаков, цель фестиваля - популяризация русского поэтического слова, русского художественного слова и русской музыки. Фестиваль, как ожидают организаторы, соберет любителей авторской песни со всей страны. В программе - выступления известных бардов и молодых исполнителей, мастер-классы, творческие встречи и конкурсы, выставки художественных работ, ярмарка ремесел, а также зоны для отдыха и общения.
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