Воины СВО примут участие в фестивале авторской песни "Русский характер"
© Pixabay / Pixabay/ PexelsМужчина играет на гитаре
© Pixabay / Pixabay/ Pexels
Мужчина играет на гитаре
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор фестиваля авторской песни "Русский характер", советник губернатора Владимирской области Алексей Маментьев рассказал, что среди исполнителей на фестивале, который начнется в конце июня, будут участники СВО.
"Участники СВО будут, мы за этим следим. Они будут представлены и как гости, и как почетные гости, и как участники конкурса", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной фестивалю бардовской песни "Русский характер".
На фестиваль, отметил он, пришло 427 заявок, из которых было отобрано 34.
"География потрясающая. Здесь и Магнитогорск, и Хабаровск, и Киров, и Самара. Москва, Владимир, Нижний Новгород – и европейская часть, и Урало-Сибирский регион тоже присутствует. Очень много желающих приехать на этот фестиваль и поддержать, потому что фестиваль приурочен к началу Великой Отечественной войны: для нас это свеча памяти вечная, это не пустые слова", – сказал Маментьев.
Концерт, добавил директор фестиваля, откроет православное духовенство.
Фестиваль бардовской песни "Русский характер" состоится 27-28 июня в городе Вязники Владимирской области (город Вязники - родина знаменитого поэта Алексея Фатьянова и космонавта Валерия Кубасова). Фестиваль приурочен ко дню начала Великой Отечественной войны - 22 июня. Как отметил худрук фестиваля, поэт, автор песен Алексей Витаков, цель фестиваля - популяризация русского поэтического слова, русского художественного слова и русской музыки. Фестиваль, как ожидают организаторы, соберет любителей авторской песни со всей страны. В программе - выступления известных бардов и молодых исполнителей, мастер-классы, творческие встречи и конкурсы, выставки художественных работ, ярмарка ремесел, а также зоны для отдыха и общения.