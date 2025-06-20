https://ria.ru/20250620/eydzhi-2024223755.html

Глава AmCham оценил шансы восстановить авиасообщение между Россией и США

Глава AmCham оценил шансы восстановить авиасообщение между Россией и США - РИА Новости, 20.06.2025

Глава AmCham оценил шансы восстановить авиасообщение между Россией и США

Возможность восстановить прямое авиасообщение между Россией и США до конца года существует, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ президент Торговой палаты США в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:22:00+03:00

2025-06-20T14:22:00+03:00

2025-06-20T14:29:00+03:00

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пмэф-2025

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российский фонд прямых инвестиций

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возможность восстановить прямое авиасообщение между Россией и США до конца года существует, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день форума выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года."Я думаю, есть. Есть шансы, конечно, есть шансы", - сказал Эйджи агентству, отвечая на вопрос, могут ли стороны восстановить прямое авиасообщение уже в 2025 году.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сша, россия, экономика, кирилл дмитриев, amcham, российский фонд прямых инвестиций