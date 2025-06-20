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Глава AmCham оценил шансы восстановить авиасообщение между Россией и США - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:22 20.06.2025 (обновлено: 14:29 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/eydzhi-2024223755.html
Глава AmCham оценил шансы восстановить авиасообщение между Россией и США
Глава AmCham оценил шансы восстановить авиасообщение между Россией и США - РИА Новости, 20.06.2025
Глава AmCham оценил шансы восстановить авиасообщение между Россией и США
Возможность восстановить прямое авиасообщение между Россией и США до конца года существует, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ президент Торговой палаты США в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:22:00+03:00
2025-06-20T14:29:00+03:00
сша
россия
пмэф-2025
экономика
кирилл дмитриев
amcham
российский фонд прямых инвестиций
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возможность восстановить прямое авиасообщение между Россией и США до конца года существует, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день форума выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года."Я думаю, есть. Есть шансы, конечно, есть шансы", - сказал Эйджи агентству, отвечая на вопрос, могут ли стороны восстановить прямое авиасообщение уже в 2025 году.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сша, россия, экономика, кирилл дмитриев, amcham, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, ПМЭФ-2025, Экономика, Кирилл Дмитриев, AmCham, Российский фонд прямых инвестиций
Глава AmCham оценил шансы восстановить авиасообщение между Россией и США

Эйджи: есть шанс восстановить авиасообщение между РФ и США к концу года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоберт Эйджи на ПМЭФ-2025
Роберт Эйджи на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Роберт Эйджи на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возможность восстановить прямое авиасообщение между Россией и США до конца года существует, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день форума выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
"Я думаю, есть. Есть шансы, конечно, есть шансы", - сказал Эйджи агентству, отвечая на вопрос, могут ли стороны восстановить прямое авиасообщение уже в 2025 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Бизнес-завтрак с членами Американской Торговой Палаты в России на ПМЭФ-2025. 18 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения на ПМЭФ
18 июня, 13:20
 
ПМЭФ-2025СШАРоссияЭкономикаКирилл ДмитриевAmChamРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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