Рейтинг@Mail.ru
Евраев: На Ярославской земле куда ни глянь – достопримечательность - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:44 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/evraev-2024406383.html
Евраев: На Ярославской земле куда ни глянь – достопримечательность
Евраев: На Ярославской земле куда ни глянь – достопримечательность - РИА Новости, 20.06.2025
Евраев: На Ярославской земле куда ни глянь – достопримечательность
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев приглашает россиян в путешествие по исторически значимому для страны региону и предлагает в качестве отправной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:44:00+03:00
2025-06-20T20:44:00+03:00
ярославская область
ярославская область
россия
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_479e8dde99fff9429405bb90a5217c35.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости, Карина Ивашко. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев приглашает россиян в путешествие по исторически значимому для страны региону и предлагает в качестве отправной точки ближайшее событие: Театральную неделю, которая стартует в Ярославле буквально на днях – 23 июня. "Это будет грандиозно – приезжайте. Целую неделю – с 23 по 30 июня – у нас будут выступать ведущие театры страны. Театр будет повсюду: на улицах, площадях и, конечно, в театрах. Напомню, наш ярославский театр имени Волкова – старейший в России. И в этом году он празднует юбилей – 275-летие. Представьте, огромная площадь в центре Ярославля, вокруг – исторические здания, а посередине – сцена, огромные экраны, зрительный зал под открытым небом на восемь тысяч человек и "Евгений Онегин"! - рассказал губернатор РИА Новости. По его словам, Неделя соберет ярких звезд, в числе которых, к примеру, Юрий Башмет и Валерий Гергиев. "Приезжайте на наш театральный фестиваль и оставайтесь у нас на две недели. Вы не заметите, как они пролетят. Вы можете поселиться где угодно – в любом из наших городов, и путешествовать по Ярославской области. У нас есть каршеринг – берите машину и объезжайте все наши достопримечательности. Они все разные, везде свой колорит и столь осязаемые следы истории. Путешествуйте и открывайте для себя новое. У нас очень компактно. Не надо лететь на вертолете два часа из точки в точку. Проехал минут 15-20 – и новые достопримечательности и красоты", - агитирует губернатор. На всякий случай, бегло напоминает: "Переславль Залесский основал Юрий Долгорукий, Александр Невский в нем родился, а Петр I сделал здесь на Плещеевом озере свой потешный флот. Ростов Великий и вовсе был духовным центром Руси, Ярослав Мудрый здесь княжил… Ситская битва во времена татаро-монгольского ига, великая смута – чего только на нашей земле не происходило! А наш город Любим, знаете, почему так называется? Потому что Иван Грозный любил тут охотиться. Ярославль столицей всего государства был! Четыре наших города входят в Золотое кольцо России. А еще – Углич, Тутаев, Мышкин… Село Вятское – штаб-квартира Ассоциации самых красивых деревень и городков России! У нас есть свое Рыбинское море – приезжайте, посмотрите на его волны. Поймете, что это и вправду море", - говорит глава Ярославской области. У Евраева есть хорошее образное сравнение: если в регионах Черноземья и палка цветет, то на Ярославской земле куда ни ткни – достопримечательность. А прекрасно провести время, уверяет губернатор, здесь можно и летом, и весной, и осенью, и зимой.
https://ria.ru/20250619/kompleks-2024056732.html
https://ria.ru/20250619/yaroslavl-2023857286.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed37664a3128b319c0773f0101b9f92f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, россия, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев
Евраев: На Ярославской земле куда ни глянь – достопримечательность

Губернатор Евраев: На Ярославской земле куда ни глянь – достопримечательность

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Евраев на ПМЭФ-2025
Михаил Евраев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости, Карина Ивашко. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев приглашает россиян в путешествие по исторически значимому для страны региону и предлагает в качестве отправной точки ближайшее событие: Театральную неделю, которая стартует в Ярославле буквально на днях – 23 июня.
"Это будет грандиозно – приезжайте. Целую неделю – с 23 по 30 июня – у нас будут выступать ведущие театры страны. Театр будет повсюду: на улицах, площадях и, конечно, в театрах. Напомню, наш ярославский театр имени Волкова – старейший в России. И в этом году он празднует юбилей – 275-летие. Представьте, огромная площадь в центре Ярославля, вокруг – исторические здания, а посередине – сцена, огромные экраны, зрительный зал под открытым небом на восемь тысяч человек и "Евгений Онегин"! - рассказал губернатор РИА Новости.
Учащиеся во время урока - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Ярославскому омбудсмену рассказали о работе образовательных комплексов
19 июня, 22:24
По его словам, Неделя соберет ярких звезд, в числе которых, к примеру, Юрий Башмет и Валерий Гергиев.
"Приезжайте на наш театральный фестиваль и оставайтесь у нас на две недели. Вы не заметите, как они пролетят. Вы можете поселиться где угодно – в любом из наших городов, и путешествовать по Ярославской области. У нас есть каршеринг – берите машину и объезжайте все наши достопримечательности. Они все разные, везде свой колорит и столь осязаемые следы истории. Путешествуйте и открывайте для себя новое. У нас очень компактно. Не надо лететь на вертолете два часа из точки в точку. Проехал минут 15-20 – и новые достопримечательности и красоты", - агитирует губернатор.
На всякий случай, бегло напоминает: "Переславль Залесский основал Юрий Долгорукий, Александр Невский в нем родился, а Петр I сделал здесь на Плещеевом озере свой потешный флот. Ростов Великий и вовсе был духовным центром Руси, Ярослав Мудрый здесь княжил… Ситская битва во времена татаро-монгольского ига, великая смута – чего только на нашей земле не происходило! А наш город Любим, знаете, почему так называется? Потому что Иван Грозный любил тут охотиться. Ярославль столицей всего государства был! Четыре наших города входят в Золотое кольцо России. А еще – Углич, Тутаев, Мышкин… Село Вятское – штаб-квартира Ассоциации самых красивых деревень и городков России! У нас есть свое Рыбинское море – приезжайте, посмотрите на его волны. Поймете, что это и вправду море", - говорит глава Ярославской области.
У Евраева есть хорошее образное сравнение: если в регионах Черноземья и палка цветет, то на Ярославской земле куда ни ткни – достопримечательность. А прекрасно провести время, уверяет губернатор, здесь можно и летом, и весной, и осенью, и зимой.
ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Поступил – получи 100 тысяч: Ярославская область ждет лучших абитуриентов
19 июня, 12:11
 
Ярославская областьЯрославская областьРоссияМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала