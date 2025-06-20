https://ria.ru/20250620/evraev-2024406383.html

Евраев: На Ярославской земле куда ни глянь – достопримечательность

Евраев: На Ярославской земле куда ни глянь – достопримечательность - РИА Новости, 20.06.2025

Евраев: На Ярославской земле куда ни глянь – достопримечательность

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев приглашает россиян в путешествие по исторически значимому для страны региону и предлагает в качестве отправной... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:44:00+03:00

2025-06-20T20:44:00+03:00

2025-06-20T20:44:00+03:00

ярославская область

ярославская область

россия

михаил евраев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости, Карина Ивашко. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев приглашает россиян в путешествие по исторически значимому для страны региону и предлагает в качестве отправной точки ближайшее событие: Театральную неделю, которая стартует в Ярославле буквально на днях – 23 июня. "Это будет грандиозно – приезжайте. Целую неделю – с 23 по 30 июня – у нас будут выступать ведущие театры страны. Театр будет повсюду: на улицах, площадях и, конечно, в театрах. Напомню, наш ярославский театр имени Волкова – старейший в России. И в этом году он празднует юбилей – 275-летие. Представьте, огромная площадь в центре Ярославля, вокруг – исторические здания, а посередине – сцена, огромные экраны, зрительный зал под открытым небом на восемь тысяч человек и "Евгений Онегин"! - рассказал губернатор РИА Новости. По его словам, Неделя соберет ярких звезд, в числе которых, к примеру, Юрий Башмет и Валерий Гергиев. "Приезжайте на наш театральный фестиваль и оставайтесь у нас на две недели. Вы не заметите, как они пролетят. Вы можете поселиться где угодно – в любом из наших городов, и путешествовать по Ярославской области. У нас есть каршеринг – берите машину и объезжайте все наши достопримечательности. Они все разные, везде свой колорит и столь осязаемые следы истории. Путешествуйте и открывайте для себя новое. У нас очень компактно. Не надо лететь на вертолете два часа из точки в точку. Проехал минут 15-20 – и новые достопримечательности и красоты", - агитирует губернатор. На всякий случай, бегло напоминает: "Переславль Залесский основал Юрий Долгорукий, Александр Невский в нем родился, а Петр I сделал здесь на Плещеевом озере свой потешный флот. Ростов Великий и вовсе был духовным центром Руси, Ярослав Мудрый здесь княжил… Ситская битва во времена татаро-монгольского ига, великая смута – чего только на нашей земле не происходило! А наш город Любим, знаете, почему так называется? Потому что Иван Грозный любил тут охотиться. Ярославль столицей всего государства был! Четыре наших города входят в Золотое кольцо России. А еще – Углич, Тутаев, Мышкин… Село Вятское – штаб-квартира Ассоциации самых красивых деревень и городков России! У нас есть свое Рыбинское море – приезжайте, посмотрите на его волны. Поймете, что это и вправду море", - говорит глава Ярославской области. У Евраева есть хорошее образное сравнение: если в регионах Черноземья и палка цветет, то на Ярославской земле куда ни ткни – достопримечательность. А прекрасно провести время, уверяет губернатор, здесь можно и летом, и весной, и осенью, и зимой.

https://ria.ru/20250619/kompleks-2024056732.html

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ярославская область, россия, михаил евраев