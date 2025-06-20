Рейтинг@Mail.ru
ERR: Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 20.06.2025 (обновлено: 11:21 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/estonija-2024119457.html
ERR: Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией
ERR: Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией - РИА Новости, 20.06.2025
ERR: Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией
Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией, передает ERR. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:11:00+03:00
2025-06-20T11:21:00+03:00
россия
эстония
таллин
владимир путин
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024134392_0:33:680:416_1920x0_80_0_0_bbad71b6903986459c98090ab4cd6b0b.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией, передает ERR."Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии в Юго-Восточной Эстонии. В настоящее время на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и к концу года планируется сооружение 28 бункеров и десятков складских площадок", — говорится в сообщении.По данным телерадиокомпании, речь идет о первом участке оборонительной линии.Ширина рвов составит четыре метра, а глубина — три, уточнил командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.Планы ТаллинаКак утверждает ERR:Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20250617/zakharova-2023380409.html
https://ria.ru/20250619/rossija-2023857098.html
https://ria.ru/20250619/estoniya-2023783880.html
россия
эстония
таллин
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024134392_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_4ac0b9fd142bde97b837479d63f9ac0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, таллин, владимир путин, москва, нато
Россия, Эстония, Таллин, Владимир Путин, Москва, НАТО
ERR: Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией

ERR: в Эстонии начали строить новую оборонительную линию на границе с Россией

© Фото : MoD Estonia/XНовая оборонительная линия Эстонии на юго-восточной границе с Россией
Новая оборонительная линия Эстонии на юго-восточной границе с Россией - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : MoD Estonia/X
Новая оборонительная линия Эстонии на юго-восточной границе с Россией
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией, передает ERR.
"Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии в Юго-Восточной Эстонии. В настоящее время на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и к концу года планируется сооружение 28 бункеров и десятков складских площадок", — говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии
17 июня, 17:34
По данным телерадиокомпании, речь идет о первом участке оборонительной линии.
Ширина рвов составит четыре метра, а глубина — три, уточнил командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Совбезе рассказали, в каких странах есть киберцентры для атак на Россию
Вчера, 12:11

Планы Таллина

Как утверждает ERR:
  • Эстония хочет построить первые укрепления к осени;
  • планируется возвести 600 бункеров вдоль границы с Россией;
  • работа над ними начнется в этом году;
  • оборонительная линия будет включать противотанковые заграждения и заборы из колючей проволоки.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Эстония напрашивается на свою последнюю войну с Россией
Вчера, 08:00
 
РоссияЭстонияТаллинВладимир ПутинМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала