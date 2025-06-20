ERR: Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией
ERR: в Эстонии начали строить новую оборонительную линию на границе с Россией
© Фото : MoD Estonia/XНовая оборонительная линия Эстонии на юго-восточной границе с Россией
© Фото : MoD Estonia/X
Новая оборонительная линия Эстонии на юго-восточной границе с Россией
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией, передает ERR.
"Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии в Юго-Восточной Эстонии. В настоящее время на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и к концу года планируется сооружение 28 бункеров и десятков складских площадок", — говорится в сообщении.
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По данным телерадиокомпании, речь идет о первом участке оборонительной линии.
Ширина рвов составит четыре метра, а глубина — три, уточнил командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.
Планы Таллина
Как утверждает ERR:
- Эстония хочет построить первые укрепления к осени;
- планируется возвести 600 бункеров вдоль границы с Россией;
- работа над ними начнется в этом году;
- оборонительная линия будет включать противотанковые заграждения и заборы из колючей проволоки.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.