https://ria.ru/20250620/estonija-2024119457.html

ERR: Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией

ERR: Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией - РИА Новости, 20.06.2025

ERR: Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией

Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией, передает ERR. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:11:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией, передает ERR."Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии в Юго-Восточной Эстонии. В настоящее время на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и к концу года планируется сооружение 28 бункеров и десятков складских площадок", — говорится в сообщении.По данным телерадиокомпании, речь идет о первом участке оборонительной линии.Ширина рвов составит четыре метра, а глубина — три, уточнил командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.Планы ТаллинаКак утверждает ERR:Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

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https://ria.ru/20250619/estoniya-2023783880.html

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эстония

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россия, эстония, таллин, владимир путин, москва, нато