https://ria.ru/20250620/ekonomika-2024193765.html

Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией

Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией - РИА Новости, 20.06.2025

Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ о надежде, что российской экономике удастся пройти по тонкой грани между охлаждением и рецессией. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:59:00+03:00

2025-06-20T12:59:00+03:00

2025-06-20T12:59:00+03:00

пмэф-2025

экономика

герман греф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024127787_0:72:2875:1689_1920x0_80_0_0_526c514d72721bf610d2ea2f332d68bd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ о надежде, что российской экономике удастся пройти по тонкой грани между охлаждением и рецессией. Он отметил, что на сегодняшний день пока не наблюдает рецессии в экономике РФ. "В целом, я думаю, что будет найден баланс, который позволит пройти эту очень тонкую грань между охлаждением и рецессией", - заявил банкир журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. По мнению Грефа, такие "острые дискуссии" сейчас на эту тему по причине того, что очень важно не пропустить момент, когда нужно переходить к "политике смягчения". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/ekonomika-2024101479.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, герман греф, россия