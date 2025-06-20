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Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией
Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией - РИА Новости, 20.06.2025
Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией
Глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ о надежде, что российской экономике удастся пройти по тонкой грани между охлаждением и рецессией. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:59:00+03:00
2025-06-20T12:59:00+03:00
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пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ о надежде, что российской экономике удастся пройти по тонкой грани между охлаждением и рецессией. Он отметил, что на сегодняшний день пока не наблюдает рецессии в экономике РФ. "В целом, я думаю, что будет найден баланс, который позволит пройти эту очень тонкую грань между охлаждением и рецессией", - заявил банкир журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. По мнению Грефа, такие "острые дискуссии" сейчас на эту тему по причине того, что очень важно не пропустить момент, когда нужно переходить к "политике смягчения". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/ekonomika-2024101479.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, герман греф, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, Герман Греф, Россия
Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией
Греф: российская экономика пройдет по тонкой грани между охлаждением и рецессией