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Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:59 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ekonomika-2024193765.html
Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией
Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией - РИА Новости, 20.06.2025
Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией
Глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ о надежде, что российской экономике удастся пройти по тонкой грани между охлаждением и рецессией. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:59:00+03:00
2025-06-20T12:59:00+03:00
пмэф-2025
экономика
герман греф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ о надежде, что российской экономике удастся пройти по тонкой грани между охлаждением и рецессией. Он отметил, что на сегодняшний день пока не наблюдает рецессии в экономике РФ. "В целом, я думаю, что будет найден баланс, который позволит пройти эту очень тонкую грань между охлаждением и рецессией", - заявил банкир журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. По мнению Грефа, такие "острые дискуссии" сейчас на эту тему по причине того, что очень важно не пропустить момент, когда нужно переходить к "политике смягчения". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, герман греф, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, Герман Греф, Россия
Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией

Греф: российская экономика пройдет по тонкой грани между охлаждением и рецессией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ
Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ о надежде, что российской экономике удастся пройти по тонкой грани между охлаждением и рецессией.
Он отметил, что на сегодняшний день пока не наблюдает рецессии в экономике РФ.
«
"В целом, я думаю, что будет найден баланс, который позволит пройти эту очень тонкую грань между охлаждением и рецессией", - заявил банкир журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
По мнению Грефа, такие "острые дискуссии" сейчас на эту тему по причине того, что очень важно не пропустить момент, когда нужно переходить к "политике смягчения".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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