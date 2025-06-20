https://ria.ru/20250620/efimov-2024007332.html

Ефимов: бизнес купил и арендовал у Москвы 38 участков земли под ИЖС

Ефимов: бизнес купил и арендовал у Москвы 38 участков земли под ИЖС - РИА Новости, 20.06.2025

Ефимов: бизнес купил и арендовал у Москвы 38 участков земли под ИЖС

С начала текущего года жители Москвы и предприниматели приобрели 38 участков земли под строительство жилых и коммерческих объектов, рассказал заммэра столицы по РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:12:00+03:00

2025-06-20T09:12:00+03:00

2025-06-20T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. С начала текущего года жители Москвы и предприниматели приобрели 38 участков земли под строительство жилых и коммерческих объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Земля от города для строительства различных объектов пользуется спросом у предпринимателей и физических лиц. С начала этого года по результатам конкурентных процедур горожане и представители бизнеса купили и взяли в аренду 38 участков общей площадью более 6,4 гектара", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города добавил, что на приобретенных территориях можно возвести объекты более чем на 75 тысяч "квадратов", включая частные жилые дома, АЗС, культурно-досуговый и общественный комплексы.Например, участки общей площадью 3,5 гектара были куплены гражданами под строительство ИЖС, уточняется в сообщении пресс-службы градкомплекса. Объекты находятся в Троицком, Новомосковском и Восточном административных округах столицы. Помимо этого, в рамках масштабных инвестиционных проектов в административно-деловом центре "Коммунарка" планируется построить торгово-офисный комплекс, а в Некрасовке появится новое предприятие.

https://ria.ru/20250619/efimov-2023755946.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы