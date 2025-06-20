https://ria.ru/20250620/efimov-2023757844.html
Ефимов: инвесторы и правообладатели реализуют в Москве 43 проекта КРТ
Ефимов: инвесторы и правообладатели реализуют в Москве 43 проекта КРТ - РИА Новости, 20.06.2025
Ефимов: инвесторы и правообладатели реализуют в Москве 43 проекта КРТ
Инвесторы и правообладатели сегодня осуществляют 43 из 117 одобренных властями Москвы проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:35:00+03:00
2025-06-20T11:35:00+03:00
2025-06-20T11:42:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eecdf8b81edfbd54bbc2c0da2d097e3d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Инвесторы и правообладатели сегодня осуществляют 43 из 117 одобренных властями Москвы проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума."На сегодня силами инвесторов и правообладателей реализуется уже более трети активных проектов КРТ – 43 из 117. Они охватывают более 700 гектаров земельных участков. Здесь появится 14,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 6,6 миллиона – производственной и общественно-деловой застройки, 8,3 миллиона – жилья, в том числе 1,1 миллиона – для реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Заммэра отметил, что реорганизация около половины площадок осуществляется правообладателями, которые наращивают интерес к подобным проектам. Также примерно половину реализуют инвесторы, с которыми заключены договоры по результатам торгов. "Остальные проекты реализуют операторы КРТ", - заключил Ефимов.Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в рамках одного из проектов вблизи деревни Яковлево построены первые пять корпусов жилого квартала площадью свыше 17 тысяч квадратных метров. Там также будет создан образовательный комплекс.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8637350b8dec9ca4e8ac2f4cd1c7355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвесторы и правообладатели реализуют в Москве 43 проекта КРТ
Ефимов: более 40 проектов КРТ в Москве реализуют инвесторы и правообладатели
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Инвесторы и правообладатели сегодня осуществляют 43 из 117 одобренных властями Москвы проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума.
"На сегодня силами инвесторов и правообладателей реализуется уже более трети активных проектов КРТ – 43 из 117. Они охватывают более 700 гектаров земельных участков. Здесь появится 14,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 6,6 миллиона – производственной и общественно-деловой застройки, 8,3 миллиона – жилья, в том числе 1,1 миллиона – для реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Заммэра отметил, что реорганизация около половины площадок осуществляется правообладателями, которые наращивают интерес к подобным проектам. Также примерно половину реализуют инвесторы, с которыми заключены договоры по результатам торгов. "Остальные проекты реализуют операторы КРТ", - заключил Ефимов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в рамках одного из проектов вблизи деревни Яковлево построены первые пять корпусов жилого квартала площадью свыше 17 тысяч квадратных метров. Там также будет создан образовательный комплекс.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.