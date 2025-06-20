https://ria.ru/20250620/efimov-2023661606.html

Ефимов: ввод жилья в Москве вырос более чем на 40%

Ефимов: ввод жилья в Москве вырос более чем на 40% - РИА Новости, 20.06.2025

Ефимов: ввод жилья в Москве вырос более чем на 40%

Ввод жилья в Москве в январе-мае 2025 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% - до более чем 2 миллионов квадратных метров,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:55:00+03:00

2025-06-20T11:55:00+03:00

2025-06-20T12:04:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ввод жилья в Москве в январе-мае 2025 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% - до более чем 2 миллионов квадратных метров, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За прошедшие пять месяцев 2025 года в столице ввели 84 объекта жилой недвижимости площадью более 2 миллионов квадратных метров. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 42%. Больше всего новых домов появилось в ТиНАО – там возвели 24 новостройки. В Западном административном округе построили 12 домов, а в ВАО – семь. До конца 2025 года в общей сложности планируется построить 5,2 миллиона квадратных метров жилья", - сказал он.Заммэра также отметил, что с 2011 года в Москве построили 66,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, а показатель обеспеченности жильем вырос за последние пять лет на 15%, достигнув к концу 2024 года 22,4 квадратного метра на человека.Как уточнили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы, за пять месяцев 2025 года в Москве в том числе сдали 20 домов по программе реновации. Совокупная площадь квартир в них составила 350 тысяч квадратных метров.Кроме того, в январе-мае под заселение по программе реновации передали 13 домов, переселение начали 5,8 тысячи жителей, добавили в пресс-службе.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250613/moskva-2022639763.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы