Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в рамках КРТ в Москве появятся производства и деловые объекты - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 20.06.2025 (обновлено: 15:55 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/efimov-2023659044.html
Ефимов: в рамках КРТ в Москве появятся производства и деловые объекты
Ефимов: в рамках КРТ в Москве появятся производства и деловые объекты - РИА Новости, 20.06.2025
Ефимов: в рамках КРТ в Москве появятся производства и деловые объекты
В рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве появится более 13,5 миллиона квадратных метров новых производств и деловых... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:22:00+03:00
2025-06-20T15:55:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024243925_0:100:3000:1788_1920x0_80_0_0_41ecb64d8782794e627ac21d42c16fd8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. В рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве появится более 13,5 миллиона квадратных метров новых производств и деловых объектов, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что сейчас в городе инвесторы и операторы реализуют 117 подобных проектов, в рамках которых построят более 28,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В их числе - свыше 13,5 миллиона "квадратов" объектов производственного и общественно-делового назначения."Бизнес-центры, промышленные площадки, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры дадут городу около 340 тысяч новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Инвестиции в проекты составят около 9,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект от их реализации – почти 705 миллиардов рублей", – добавил Ефимов.В частности, в Восточном Дегунине планируется возвести технопарк, логистический центр и другие объекты, которые в общей сложности будут рассчитаны на более чем на 4 тысячи рабочих мет. Новый деловой квартал на 444 тысячи квадратных метров должен появиться в Донском районе и в результате создать 12,7 тысячи мест приложения труда.Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится свыше 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент около 4,2 тысячи гектаров.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/efimov-2023563465.html
https://ria.ru/20250617/efimov-2023207664.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024243925_264:0:2931:2000_1920x0_80_0_0_4bf5deba5824a1e04536e76d778c7215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в рамках КРТ в Москве появятся производства и деловые объекты

Ефимов: в рамках КРТ в Москве появятся новые производства и деловые объекты

© Фото предоставлено Департаментом градостроительной политики и строительстваЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото предоставлено Департаментом градостроительной политики и строительства
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. В рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве появится более 13,5 миллиона квадратных метров новых производств и деловых объектов, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что сейчас в городе инвесторы и операторы реализуют 117 подобных проектов, в рамках которых построят более 28,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В их числе - свыше 13,5 миллиона "квадратов" объектов производственного и общественно-делового назначения.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Ефимов: в Рублево-Архангельском построили монолит школы на 1030 мест
18 июня, 14:12
"Бизнес-центры, промышленные площадки, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры дадут городу около 340 тысяч новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Инвестиции в проекты составят около 9,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект от их реализации – почти 705 миллиардов рублей", – добавил Ефимов.
В частности, в Восточном Дегунине планируется возвести технопарк, логистический центр и другие объекты, которые в общей сложности будут рассчитаны на более чем на 4 тысячи рабочих мет. Новый деловой квартал на 444 тысячи квадратных метров должен появиться в Донском районе и в результате создать 12,7 тысячи мест приложения труда.
Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится свыше 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент около 4,2 тысячи гектаров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ефимов: в Солнцеве в рамках КРТ возведут жилье для реновации
17 июня, 09:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала