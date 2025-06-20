https://ria.ru/20250620/efimov-2023659044.html
Ефимов: в рамках КРТ в Москве появятся производства и деловые объекты
Ефимов: в рамках КРТ в Москве появятся производства и деловые объекты - РИА Новости, 20.06.2025
Ефимов: в рамках КРТ в Москве появятся производства и деловые объекты
В рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве появится более 13,5 миллиона квадратных метров новых производств и деловых... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:22:00+03:00
2025-06-20T15:22:00+03:00
2025-06-20T15:55:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. В рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве появится более 13,5 миллиона квадратных метров новых производств и деловых объектов, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что сейчас в городе инвесторы и операторы реализуют 117 подобных проектов, в рамках которых построят более 28,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В их числе - свыше 13,5 миллиона "квадратов" объектов производственного и общественно-делового назначения."Бизнес-центры, промышленные площадки, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры дадут городу около 340 тысяч новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Инвестиции в проекты составят около 9,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект от их реализации – почти 705 миллиардов рублей", – добавил Ефимов.В частности, в Восточном Дегунине планируется возвести технопарк, логистический центр и другие объекты, которые в общей сложности будут рассчитаны на более чем на 4 тысячи рабочих мет. Новый деловой квартал на 444 тысячи квадратных метров должен появиться в Донском районе и в результате создать 12,7 тысячи мест приложения труда.Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится свыше 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент около 4,2 тысячи гектаров.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/efimov-2023563465.html
https://ria.ru/20250617/efimov-2023207664.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в рамках КРТ в Москве появятся производства и деловые объекты
Ефимов: в рамках КРТ в Москве появятся новые производства и деловые объекты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. В рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве появится более 13,5 миллиона квадратных метров новых производств и деловых объектов, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что сейчас в городе инвесторы и операторы реализуют 117 подобных проектов, в рамках которых построят более 28,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В их числе - свыше 13,5 миллиона "квадратов" объектов производственного и общественно-делового назначения.
"Бизнес-центры, промышленные площадки, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры дадут городу около 340 тысяч новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Инвестиции в проекты составят около 9,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект от их реализации – почти 705 миллиардов рублей", – добавил Ефимов.
В частности, в Восточном Дегунине планируется возвести технопарк, логистический центр и другие объекты, которые в общей сложности будут рассчитаны на более чем на 4 тысячи рабочих мет. Новый деловой квартал на 444 тысячи квадратных метров должен появиться в Донском районе и в результате создать 12,7 тысячи мест приложения труда.
Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится свыше 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент около 4,2 тысячи гектаров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.