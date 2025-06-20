https://ria.ru/20250620/efimov-2023654813.html

Ефимов: в 2025 году число оформленных градпланов участков выросло на 16%

Ефимов: в 2025 году число оформленных градпланов участков выросло на 16% - РИА Новости, 20.06.2025

Ефимов: в 2025 году число оформленных градпланов участков выросло на 16%

С начала 2025 года Москомархитектура выпустила 4 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства и реконструкции, что на 16% больше, РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:27:00+03:00

2025-06-20T12:27:00+03:00

2025-06-20T12:27:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. С начала 2025 года Москомархитектура выпустила 4 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства и реконструкции, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."За пять месяцев этого года в столице оформили четыре тысячи ГПЗУ для строительства и реконструкции объектов различной инфраструктуры. Это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидерами по числу оформленных ГПЗУ и видам разрешенного строительства стали Новомосковский и Троицкий административные округа – там выпустили более 2,1 тысячи градостроительных планов земельных участков", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего планов участков оформляли для ИЖС - почти 48% от общего количества документов. Лидерами по числу выданных ГПЗУ стали Северный и Западный округа города – 264 и 260 документов соответственно.Кроме того, на юго-западе выдали 209 планов участков, добавляется в пресс-релизе.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/efimov-2022339363.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы