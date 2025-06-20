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Еврейская автономия на ПМЭФ подпишет несколько соглашений - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
04:54 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/eao-2024081208.html
Еврейская автономия на ПМЭФ подпишет несколько соглашений
Еврейская автономия на ПМЭФ подпишет несколько соглашений - РИА Новости, 20.06.2025
Еврейская автономия на ПМЭФ подпишет несколько соглашений
Еврейская автономная область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет несколько соглашений по развитию примостовой территории... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T04:54:00+03:00
2025-06-20T04:54:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет несколько соглашений по развитию примостовой территории трансграничного моста с КНР Нижленинское - Тунцзян, сообщила РИА Новости врио губернатора региона Мария Костюк на ПМЭФ. "Планируем несколько соглашений, в основе своих они связаны с примостовой территорией, сегодня это драйвер", - сказала Костюк. По её словам, на форуме уже подписано соглашение с "Газпромбанком", направленное на инвестиционную поддержку и реализацию гуманитарных проектов. Кроме того, заключено соглашение о развитии агрокластера Тунзиан-Ленинская. Костюк отметила, что в ближайшее время планируется подписание нескольких соглашений, связанных с поддержкой сельскохозяйственного сектора. Особое внимание уделяется проектам в области зеленой энергетики, направленным на производство и сохранение экологически чистой энергии. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, китай, санкт-петербург, газпромбанк
ПМЭФ-2025, Экономика, Китай, Санкт-Петербург, Газпромбанк
Еврейская автономия на ПМЭФ подпишет несколько соглашений

ЕАО на ПМЭФ подпишет соглашения по примостовой территории Нижленинское — Тунцзян

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум 2018
Петербургский международный экономический форум 2018 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Петербургский международный экономический форум 2018. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет несколько соглашений по развитию примостовой территории трансграничного моста с КНР Нижленинское - Тунцзян, сообщила РИА Новости врио губернатора региона Мария Костюк на ПМЭФ.
"Планируем несколько соглашений, в основе своих они связаны с примостовой территорией, сегодня это драйвер", - сказала Костюк.
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По её словам, на форуме уже подписано соглашение с "Газпромбанком", направленное на инвестиционную поддержку и реализацию гуманитарных проектов. Кроме того, заключено соглашение о развитии агрокластера Тунзиан-Ленинская.
Костюк отметила, что в ближайшее время планируется подписание нескольких соглашений, связанных с поддержкой сельскохозяйственного сектора. Особое внимание уделяется проектам в области зеленой энергетики, направленным на производство и сохранение экологически чистой энергии.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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