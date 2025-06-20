https://ria.ru/20250620/eao-2024081208.html

Еврейская автономия на ПМЭФ подпишет несколько соглашений

Еврейская автономия на ПМЭФ подпишет несколько соглашений - РИА Новости, 20.06.2025

Еврейская автономия на ПМЭФ подпишет несколько соглашений

Еврейская автономная область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет несколько соглашений по развитию примостовой территории... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T04:54:00+03:00

2025-06-20T04:54:00+03:00

2025-06-20T04:54:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет несколько соглашений по развитию примостовой территории трансграничного моста с КНР Нижленинское - Тунцзян, сообщила РИА Новости врио губернатора региона Мария Костюк на ПМЭФ. "Планируем несколько соглашений, в основе своих они связаны с примостовой территорией, сегодня это драйвер", - сказала Костюк. По её словам, на форуме уже подписано соглашение с "Газпромбанком", направленное на инвестиционную поддержку и реализацию гуманитарных проектов. Кроме того, заключено соглашение о развитии агрокластера Тунзиан-Ленинская. Костюк отметила, что в ближайшее время планируется подписание нескольких соглашений, связанных с поддержкой сельскохозяйственного сектора. Особое внимание уделяется проектам в области зеленой энергетики, направленным на производство и сохранение экологически чистой энергии. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/nikolaev-2024047193.html

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Дарья Буймова

экономика, китай, санкт-петербург, газпромбанк