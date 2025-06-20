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Заявление Зеленского об окончании конфликта вызвало недоумение на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/dubinskiy-2024242130.html
Заявление Зеленского об окончании конфликта вызвало недоумение на Украине
Заявление Зеленского об окончании конфликта вызвало недоумение на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
Заявление Зеленского об окончании конфликта вызвало недоумение на Украине
Владимир Зеленский заявлением о сроках окончания конфликта на Украине показывает свое желание остаться у власти как можно дольше, написал в Telegram-канале... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:01:00+03:00
2025-06-20T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский заявлением о сроках окончания конфликта на Украине показывает свое желание остаться у власти как можно дольше, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Зеленский заявил, что войну "желательно завершить в срок президентства Трампа" — до 2029 года. Видите, какой молодец. До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй - до 2034-го. Наш 15-ти летний капитан", — говорится в публикации. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
https://ria.ru/20250620/sibiga-2024152402.html
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в мире, украина, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев
Заявление Зеленского об окончании конфликта вызвало недоумение на Украине

Дубинский: Зеленский заявлением о Трампе показывает желание остаться у власти

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский заявлением о сроках окончания конфликта на Украине показывает свое желание остаться у власти как можно дольше, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Зеленский заявил, что войну "желательно завершить в срок президентства Трампа" — до 2029 года. Видите, какой молодец. До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй - до 2034-го. Наш 15-ти летний капитан", — говорится в публикации.
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Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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