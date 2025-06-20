https://ria.ru/20250620/dubinskiy-2024242130.html

Заявление Зеленского об окончании конфликта вызвало недоумение на Украине

Заявление Зеленского об окончании конфликта вызвало недоумение на Украине - РИА Новости, 20.06.2025

Заявление Зеленского об окончании конфликта вызвало недоумение на Украине

Владимир Зеленский заявлением о сроках окончания конфликта на Украине показывает свое желание остаться у власти как можно дольше, написал в Telegram-канале... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:01:00+03:00

2025-06-20T15:01:00+03:00

2025-06-20T15:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36885f35fb1cfc965a478c4fdd48178a.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский заявлением о сроках окончания конфликта на Украине показывает свое желание остаться у власти как можно дольше, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Зеленский заявил, что войну "желательно завершить в срок президентства Трампа" — до 2029 года. Видите, какой молодец. До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй - до 2034-го. Наш 15-ти летний капитан", — говорится в публикации. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

https://ria.ru/20250620/sibiga-2024152402.html

https://ria.ru/20250620/ermak-2024124327.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, киев