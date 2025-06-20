Заявление Зеленского об окончании конфликта вызвало недоумение на Украине
Дубинский: Зеленский заявлением о Трампе показывает желание остаться у власти
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский заявлением о сроках окончания конфликта на Украине показывает свое желание остаться у власти как можно дольше, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Зеленский заявил, что войну "желательно завершить в срок президентства Трампа" — до 2029 года. Видите, какой молодец. До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй - до 2034-го. Наш 15-ти летний капитан", — говорится в публикации.
"Зеленский заявил, что войну "желательно завершить в срок президентства Трампа" — до 2029 года. Видите, какой молодец. До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй - до 2034-го. Наш 15-ти летний капитан", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу.
Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.