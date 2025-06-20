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В Ульяновской области в ДТП погибли два ребенка - РИА Новости, 20.06.2025
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15:48 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/dtp-2024262095.html
В Ульяновской области в ДТП погибли два ребенка
В Ульяновской области в ДТП погибли два ребенка - РИА Новости, 20.06.2025
В Ульяновской области в ДТП погибли два ребенка
Женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и съехала в кювет в районе села в Ульяновской области, в результате аварии погибли две ее внучки 9 и 10... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:48:00+03:00
2025-06-20T15:48:00+03:00
происшествия
авто
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ульяновская область
дтп
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САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и съехала в кювет в районе села в Ульяновской области, в результате аварии погибли две ее внучки 9 и 10 лет, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. "Сегодня на трассе возле села Порецкое Кузоватовского района произошло ДТП, в ходе которого погибли двое малолетних. Предварительно установлено, что 61-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением и допустила съезд с трассы. В результате ДТП погибли пассажиры – две ее внучки 9 и 10 лет", - говорится в сообщении. Женщина-водитель доставлена в медицинское учреждение с травмами. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. В региональном УМВД России уточнили, что авария с автомобилем Toyota RAV4 произошла в 12.30 на дороге "Солдатская Ташла - Кузоватово- Новоспасское".
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происшествия, авто, россия, ульяновская область, дтп
Происшествия, Авто, Россия, Ульяновская область, ДТП
В Ульяновской области в ДТП погибли два ребенка

В Ульяновской области женщина не справилась с управлением и съехала в кювет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и съехала в кювет в районе села в Ульяновской области, в результате аварии погибли две ее внучки 9 и 10 лет, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
"Сегодня на трассе возле села Порецкое Кузоватовского района произошло ДТП, в ходе которого погибли двое малолетних. Предварительно установлено, что 61-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением и допустила съезд с трассы. В результате ДТП погибли пассажиры – две ее внучки 9 и 10 лет", - говорится в сообщении.
Женщина-водитель доставлена в медицинское учреждение с травмами. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
В региональном УМВД России уточнили, что авария с автомобилем Toyota RAV4 произошла в 12.30 на дороге "Солдатская Ташла - Кузоватово- Новоспасское".
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